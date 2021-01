Mi llano lindo

Enfoque

“El ecologista no es el hombre que dice que el río esta sucio; es el que limpia el río”. Bajo esta cita inicio mi ponencia sucinta sobre el proyecto de alta densidad urbana, que el Miviot desea llevar en el rostro del llano de Volcán, violentando las leyes que rigen el medio ambiente. El llano representa una antesala magnifica desde donde se inicia la óptica esplendida y ascendente de nuestro gran Barú, baluarte insigne de nuestra riqueza natural que como residentes de Tierras Altas, ofrecemos al turista doméstico como al internacional. Este es un distrito destino que muchos turistas visitan y disfrutan profundamente. Es parte integral del Parque Nacional Volcán Barú.

Este llano es invaluable y la idea de construir 129 viviendas en serie no resiste el análisis lógico, ni consulto a la comunidad de Tierras Altas por las autoridades locales, que deben velar por nuestros recursos naturales. Pareciera que hay un déficit de educación ambiental no solo en una comunidad que muestra desidia sobre el tema, sino también en las autoridades municipales. Consideremos los siguientes puntos álgidos:

1) 129 casas en serie que representa un total aproximado de mas de 500 personas, sin área verde en el llano abre la puerta trasera para que otros proyectos urbanísticos similares, florezcan bajo el amparo a todas luces del Municipio, sin contar con la cuota de precaristas que se sumaran al detrimento estético y de preservación del parque. Imagine esa imagen por un segundo.

2)El tema del agua; de donde piensan extraer y proveer agua para un proyecto de esa magnitud? Actualmente tenemos insuficiencia del preciado liquido en Volcán. Entonces?

3)Aguas servidas - cómo van a procesarlas? Van a instalar una planta nueva o de segunda y de qué capacidad?

4)Basura - Este pueblo desconoce lo que es procesar la basura adecuadamente. Que espectáculo que ahora el llano será el recipiente de todo tipo de basura! Actualmente la basura es un tema de techo que las autoridades no han resuelto adecuadamente. Incluso, hay un vertedero de autos chocados que un turista me comentó: “Este es el primer parque nacional que visito donde se deposita basura...”. Y este tópico me lleva al siguiente.

5)Fuegos: Los fuegos son legendarios por la mano siniestra de pirómanos inescrupulosos que año tras año, causan fuegos innecesarios que destruyen la naturaleza endémica. También está el tema de salud ya que las cenizas causan muchas alergias en la población. Con más basura que actúa como material flamable, los fuegos se multiplicarán y quizás sean hasta peores.

6)Quizás sería una mejor alternativa utilizar los terrenos baldíos de la zona ubicada a la derecha entrando a Bambito. Ya hay moradores en esa área que incidentalmente, forman parte del parque. En Paso Ancho hay otros terrenos.

Me gustaría concitar a los residentes de Volcán y Paso Ancho, para que juntos podamos informar a nuestras autoridades municipales que ese proyecto dejará una marca inexorablemente negativa en el distrito. De igual manera, me gustaría invitar a la Cámara de Turismo y a otros grupos agremiados, solicitar de manera respetuosa al señor ministro reconsiderar la ubicación de este proyecto.