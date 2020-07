Microsoft realiza primer aporte para fondo climático

Medio ambiente

Microsoft Corp. informó que la primera inversión para su fondo climático de 1,000 millones de dólares se destinará a la firma de capital de riesgo Energy Impact Partners.

El fabricante de software también se unió a Nike Inc., Starbucks Corp., Unilever NV y Danone SA en un nuevo consorcio dedicado a compartir recursos y tácticas para reducir las emisiones de carbono, aunando los esfuerzos de algunas de las compañías más grandes del mundo que se han comprometido a tomar medidas contra el cambio climático.

La inversión de 50 millones de dólares del gigante del software reforzará el respaldo de Energy Impact Partners de nuevas tecnologías para sistemas de energía y transporte más ecológicos. La firma de capital de riesgo, con sede en Nueva York, es un fondo respaldado por una empresa de servicios públicos con 1,200 millones de dólares en activos bajo administración, y ha invertido tanto en compañías que fabrican software para mejorar las redes de energía como en Urbint, una compañía de inteligencia artificial que cuenta con una tecnología de captura de metano.

Microsoft anunció en enero que, para 2030, planea ser una empresa carbono negativa, eliminando más dióxido de carbono de la atmósfera del que emite, y asignó 1,000 millones de dólares a un fondo de innovación climática para invertir en formas de reducir y eliminar las emisiones de carbono, uno de los planes corporativos más potentes.

Para 2050, la compañía planea eliminar el equivalente a todas sus emisiones desde la fundación de Microsoft, en 1975.

Amazon.com Inc. también hizo un compromiso para ser carbono neutral y ha reclutado a otras compañías para que se unan.

Ambos gigantes tecnológicos han sido criticados por activistas climáticos por continuar brindando servicios de computación en la nube a grandes productores de petróleo y gas.

Microsoft, con sede en Redmond, Washington, también dijo que se asociará con Sol Systems, inversionista y desarrollador de energía renovable, en 500 megavatios de energía solar, la mayor inversión de cartera de energía renovable de Microsoft. Eso incluirá al menos 50 millones de dólares en inversiones en las regiones estadounidenses más afectadas por problemas ambientales.

Los proyectos priorizarán negocios pertenecientes a mujeres y minorías e incluirán fondos para empleos, capacitación y restauración de hábitat.

Según la Asociación de Industrias de Energía Solar, esa cantidad de energía solar es suficiente para alimentar aproximadamente 95,000 hogares.

El grupo, llamado Transform to Net Zero, también incluye al fabricante de automóviles Mercedes-Benz AG; el gigante naviero danés AP Moller-Maersk A/S; la firma india de tecnología de la información Wipro Ltd; y Natura & Co., la firma de cosméticos brasileña propietaria de Avon.

La alianza, que planea reclutar a otros miembros, trabajará con el Fondo de Defensa Ambiental, sin fines de lucro, y compartirá información sobre la reducción de emisiones, la inversión en tecnología de reducción de carbono y la coordinación de los objetivos de las políticas públicas.

Además, Microsoft pretende dejar de usar diésel en sus centros de datos para 2030.

El combustible generalmente se usa como fuente de energía de respaldo para los centros de datos en la nube.