Miles de trabajadores con contratos suspendidos no reciben el Vale Digital

CONTRATOS

Hasta el pasado 1 de junio, al menos 70% de los trabajadores cuyos contratos habían sido suspendidos temporalmente recibieron el beneficio del Vale Digital de 80 dólares.

Se trata de unas 172,000 personas que en algún momento en los últimos dos meses han recibido alguna de las subvenciones estatales, pero otras 74,000 personas todavía no han sido beneficiadas.

“Todavía tenemos un porcentaje (de trabajadores) por llegar, ya que es un proceso que se ha dado por fases o fechas”, reconoció Roger Alberto Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Sin embargo, las asociaciones de empresarios advierten que muchos de los suspendidos ni siquiera están en el registro oficial, por lo que las fases de las que habla el Gobierno no aplica para ellos, a pesar de que la información ha sido tramitada, sin errores, varias veces en el Mitradel.

El Decreto Ejecutivo 81 de 20 de marzo de 2020, establece que los trabajadores con contratos suspendidos serán incluidos en la lista de beneficiarios de los programas establecidos por el Gobierno (que contemplan la entrega del Vale Digital; los bonos y las bolsas de comida), para mitigar la falta de ingresos regulares debido a crisis de la Covid-19.

“Hasta ahora, hemos tenido cuatro fases de entrega del vale digital, las cuales se dan cada 15 días. En este período, se ha atendido no solo a los trabajadores con contratos suspendidos, también a los billeteros, artistas, personas en estado de alta vulnerabilidad y personas con discapacidad”, dijo el viceministro de Trabajo.

El Vale Digital es una transferencia monetaria de 80 dólares asociado al número de cédula del beneficiario, que puede ser utilizado para comprar alimentos, medicinas y artículos de limpieza en 13 supermercados del país.

La ayuda es mínima, y “muchos de los empresarios que hemos registrado a nuestros trabajadores, observamos que hay empleados que reciben el beneficio y otros no, y esos que no lo reciben no son ni jubilados ni están percibiendo otros beneficios del Gobierno”, sostiene Domingo de Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes de Panamá.

Los trabajadores jubilados o pensionados, los trabajadores sin cédula panameña vigente; los beneficiarios de cualquier otro proyecto de ayuda social del Gobierno y los trabajadores cuyos datos hayan sido enviados con algún error involuntario en el número de cédula o nombre, no podrán recibir el Vale Digital. “La semana pasada habían 241 mil contratos suspendidos, pero esta semana ya hay 246 mil, es decir, que se van sumando los pendientes y los que están ahora”, informó Tejada.