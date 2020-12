Múltiples recesiones

Valor razonable

Por definición, la palabra recesión se asocia con la acción de retroceder. Usualmente la vinculamos con una desmejora de índole económica. El concepto de recesión económica como generalmente lo conocemos implica una tasa de variación negativa del producto interno bruto (PIB) por dos trimestres consecutivos y hay que trasladarse a 1974 para gozar de ésta y otras ricas ideas de Julius Shiskin. Una generación de panameños desconoce las crudas consecuencias de una recesión económica pero estamos a punto de vivirlo y será doloroso. Con el anuncio de un decrecimiento en el PIB del 38% al cierre del segundo trimestre del año sumado a la realidad que vemos en las calles todos los días donde reina el desempleo y escasea la demanda agregada, es bastante claro apuntar hacia un tercer trimestre de decrecimiento que nos llevaría a estar viviendo ya hoy la primera recesión económica panameña en 30 años. Y, a quién realmente le importa este tecnicismo? Ciertamente puede que a miles de panameños les parezca irrelevante el concepto porque no va a aliviar en nada la posibilidad de tener una mejor Navidad. Sin embargo, en el caso de los administradores de la cosa pública o los capitanes de industrias que son los principales generadores de capital y de empleo, la alta probabilidad de una inédita recesión debería despertar todas las alarmas para alejarnos de lo efímero de mesas, diálogos y otros fríos acercamientos para entregarnos a la elaboración formal de un replanteamiento económico del país como nunca antes lo habíamos visto.

Luto. Dolor. Ansiedad. Incertidumbre. Esas son las emociones que tiñen nuestros días. El retroceso en materia de la lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones ha sido establecido en no menos de diez años por reconocidos analistas de instituciones como Cepal o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los matices del retroceso van más allá del poder adquisitivo, del acceso a una educación de calidad o del acceso a transporte público decente.

Las múltiples recesiones que estamos encarando hoy y seguramente enfrentaremos por años no son producto de una pandemia pero sí son la manifestación de años de interminables atentados contra el erario público a través de nula planificación y un distanciamiento inexplicable de la necesidad cruda y dura. El Panamá desigual de hoy como resultado de temas estructurales profundos no se arreglará con más crecimiento económico o inversión extranjera. Eso servirá para perpetuar un sistema que niega oportunidades enfocándose nuevamente en la productividad, autorregulación y en un sin número de iniciativas privadas que llevan en su seno el fracaso anticipado de no corregir las fallas del libre mercado: bribonería por desorden estatal encadenada al robo y a la corrupción que concentra más poder en clases que no entienden la recesión humana. La pausa que trae la pandemia debería llevar a todo ciudadano, especialmente a aquellos que participarán en el Pacto del Bicentenario “cerrando brechas”, a pasar un tiempo con pensadores como Ludwig Erhard y Alfred Müller-Armack quienes sentaron los cimientos de algo que Panamá necesita a gritos: un sistema económico que pretenda equiparar acceso a oportunidades basado en solidaridad y enmarcado por consideraciones éticas que nos guíen no solo a salir de la recesión económica inminente pero del retroceso moral, del estancamiento de espíritu de lucha que nos ha caracterizado, de la recesión de la esperanza de mejores días.

El autor es financista.