Naturgy expande red a la comarca Ngäbe Buglé

SERVICIO PÚBLICO

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aprobó la expansión de la zona de concesión de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (Edemet), que forma parte de Naturgy, para ofrecer el servicio de energía eléctrica hasta la comunidad de Buenos Aires, distrito de Ñurum , comarca Ngäbe Buglé.

Cuando se hizo la reestructuración del sistema eléctrico en 1997, el servicio de distribución de energía se dividió en tres áreas de concesión pero la comarca Ngäbe Buglé no quedó incluida.

Naturgy tiene la concesión en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro a través de Edechi.

En tanto, Edemet elevó la solicitud a la ASEP para poder abastecer de energía a la planta de agua potable que se construye en Buenos Aires. Se trata de una extensión de la línea de 7 mil 430 metros desde la red de distribución existente.

Como impacto del desarrollo de este proyecto, decenas de habitantes de esa comunidad que no tienen energía eléctrica se verán beneficiados, así como la escuela y el centro de salud, confirmó la empresa. En las comarcas y un área de la provincia de Darién se concentran las poblaciones que aún no tienen el servicio de energía eléctrica porque no tienen la infraestructura.

Ñurum tiene una población de 14,865 habitantes y el poblado de Buenos Aires, 2,094 habitantes, según el último censo.​ Edemet también atiende la zona de Panamá centro que abarca toda el área metropolitana de la provincia de Panamá; además de la zona de Panamá Oeste. Igualmente ofrece el servicio de energía eléctrica a las provincias centrales de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

En la resolución se explica que la ASEP firmó el nuevo contrato de concesión por 15 años con Edemet el 12 de septiembre de 2013 para la distribución y comercialización de energía eléctrica.

Este contrato establece que la empresa podrá expandir la zona de concesión, dentro de la zona de influencia, lo cual deberá ser aprobado por la entidad reguladora.

Edemet presentó la solicitud formal para extender la línea el 24 de noviembre de 2020 y adjuntó la nota del 2 de mayo de 2017, remitida por el Congreso General Ngäbe Buglé, mediante la cual autorizó los estudios para construir el acueducto en Buenos Aires.