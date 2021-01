Valor Razonable

“La corrupción es ahora una característica clave de la globalización financiera”, Anti-Corruption & Governance Center (CIPE).

El 28 de enero de 2021 se publicarán los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020 de Transparencia Internacional.

El puntaje de Panamá en el IPC 2019 fue de 36 de 100. Panamá ocupó la posición 101 de 180 países. En 2018, teníamos 37 puntos y ocupábamos la posición 93 de 180 países. Descendimos 8 puestos en el rango mundial.

Es conveniente recordar que en el IPC se mide únicamente: 1. Soborno; 2. Desviación de fondos públicos; 3. Usos de fondos públicos para ganancia personal.

De estos tres temas, son múltiples los casos que se conocen por reportes en medios de comunicación en Panamá y ahora por reportes en redes sociales.

Para mejorar en el IPC, Panamá tiene que hacer, como mínimo, lo siguiente:

1. Dar respuesta a las quejas sobre corrupción;

2. Combatir la captura del estado por grupos particulares;

3. Demostrar la habilidad del gobierno para hacer cumplir mecanismos de integridad. No se observa de forma clara, con hechos concretos;

4. Lograr la efectiva investigación y castigo de los corruptos. No se observan los resultados. El reto es investigar y procesar funcionarios en gobierno y no cuando no son gobierno. Es el control del poder por el propio poder, en tiempo real. No el control del poder actual de los que fueron poder político. Los riesgos de investigaciones deficientes, a destiempo, prescripciones, etc. afectan este punto medular de la efectividad. Se debe también ver que se combina con leyes intencionalmente deficientes creadas así por la influencia de los que piensan que esas mismas leyes podrían aplicarles en un futuro.

5. Disponer de leyes adecuadas en revelación de información financiera, prevención de conflicto de intereses y acceso a la información. El problema no es solo del sector público. Abarca al privado. Las contrataciones directas en pandemia son un ejemplo.

6. Protecciones legales para denunciantes, periodistas e investigadores.

El 24 de enero de 2020 al presentar el IPC 2019 señalaba qué se requería: “.. en todos los puntos que mide el IPC, hacer los cambios necesarios para que en la próxima medición se den novedades relevantes y no sea un déjà vu, con peligro a la baja”.

Sin un reconocimiento y voluntad de cambio y ejecución de acciones concretas, cualquier declaración no puede ser más que un brindis al sol, lo que denominan postureo. Puede ser inclusive un remedio peor que la enfermedad. Esto debido a que es un punto más para la desconfianza entre las partes que prevalece peligrosamente en Panamá.

La buena noticia es la suma de más ciudadanos y organizaciones que desean que Panamá mejore en el IPC. Por ejemplo, Andrés Wong Pimentel, secretario del Club de Leones de Balboa 2020-2021, plantea a los clubes cívicos, como una meta puntual, trabajar unidos para que Panamá llegue a 50 puntos en el IPC en 4 años. Este tipo de iniciativas es positiva y más panameños debemos contribuir a su logro.

El autor es abogado