‘Necesitamos recuperar la cultura de pago’: Amauri Castillo

ALIVIO FINANCIERO

El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, destacó la importancia de que los clientes bancarios que están bajo alguna medida de alivio financiero y no han tenido contacto con sus bancos se acerquen a sus entidades para plantear su situación y buscar soluciones que se ajusten a la nueva realidad de ingresos los clientes, que en muchos casos se han visto afectados por la crisis.

En una conversación con este diario, Castillo recordó que al principio de la crisis, en el segundo trimestre del año pasado, se dieron aplazamientos automáticos de obligaciones y que luego entró en vigor una moratoria por ley, norma cuya vigencia expiró el 31 de diciembre 2020.

Desde entonces, a través del Acuerdo 13-2020, el regulador extendió hasta el 30 de junio de 2021 el periodo para continuar evaluando los créditos de aquellos deudores cuyo flujo de caja y capacidad de pago se hubiesen visto afectados por la pandemia.

Esa regulación vence por tanto el próximo 30 de junio y por eso tanto el regulador como la industria han insistido en la necesidad de que los clientes se acerquen a sus bancos para encontrar soluciones de largo plazo a cada cliente.

“Lo que intentamos hacer es una invitación en este momento a los clientes para que se acerquen al banco, para que contacten y expliquen cuál es su situación, cuál es su afectación. Eso es fundamental. Necesitamos recuperar la cultura de pago en este país”, dijo Castillo.

Incluso en aquellos casos en los que no se haya recuperado los ingresos “hay que dar la cara” en una muestra de “carácter” y de “voluntad de cumplir con las obligaciones”.

Cartera modificada al 24 de mayo $18,110 Millones es la cartera modificada o bajo medidas de alivio. 591,961 Préstamos modificados. $6,900 Millones es la cartera modificada de préstamos de viviendas, la de mayor volumen del sistema.

Según cifras del regulador, al 24 de mayo hay 591,961 préstamos en la categoría de modificados o que se han acogido a algún tipo de alivio. El saldo total de esos préstamos es de $18,110 millones.

Se trata de una cifra que se ha venido reduciendo en los últimos meses -llegó a un pico de $28,105 millones en agosto- pero que es todavía “muy importante”. “Nuestra expectativa es que más cerca del 30 de junio ese número siga disminuyendo”, dijo Castillo.

El regulador aspira a que en esa fecha se tenga la mayor claridad posible sobre el estatus de los préstamos, reconociendo que habría algunos que no se puedan recuperar. Para los deudores, dijo que “no es es que el 1 de julio le vayan a ejecutar su casa o su carro”. En primer lugar, porque no es la intención de los bancos ejecutar garantías, sino llegar a acuerdos y, además, porque sería “inmanejable”, aunque no descartó que pueda haber procesos iniciados antes de la pandemia, y que serían distintos a las afectaciones causadas por la actual crisis.

Castillo apuntó a un proceso que con cierta gradualidad se dirija hacia la normalización.

Habrá un periodo para que el cliente pueda renegociar con su banco y buscar una manera para poder hacerle frente sobre la base de una capacidad de pago distinta a la que tenía antes de la pandemia, pero apuntó que llegó el momento de sincerar esta situación y que “la gente entienda que es hora de asumir su responsabilidad”.

Este es un ejercicio de sinceridad del cliente con el banco, pero también para la propia industria.

Castillo explicó que no se debe entender que toda la cartera catalogada como modificada dejó de pagar sus obligaciones por completo. El promedio de pagos de esa cartera es equivalente, en los últimos meses, a un 40% de lo que se esperaría.

Aunque genere ciertos ingresos, tener una cartera modificada de $18,110 millones representa un gran signo de interrogación para la industria, ya que, por ejemplo, los niveles de morosidad oficiales no reflejan la falta de pagos de esa cartera. Por eso, el regulador maneja un indicador de mora estresada que sí tiene en cuenta la cartera modificada.

A medida que se vayan depurando estos préstamos, el regulador y los propios bancos estarán en una mejor posición para calibrar la calidad de la cartera y el impacto real ocasionado por la crisis.

El regulador sostuvo que “no hay una jurisdicción que haya mantenido de manera tan prolongada medidas de esta naturaleza” y que es un elemento que tienen en cuenta también organismos multilaterales, agencias de calificación de riesgo y los bancos corresponsales que tienen líneas con los bancos locales.

En una reciente revisión sobre la economía panameña, el Fondo Monetario Internacional dijo que “es necesario restringir y eliminar paulatinamente la moratoria crediticia a medida que cede la pandemia”.

Castillo apuntó, como han hecho representantes de la banca, que “la cultura de pago está asociada al acceso al crédito”, un factor clave en la recuperación de la economía.

Sobre la salud del sistema, dijo que al día de hoy todos los bancos mantienen niveles de solvencia y liquidez adecuados.