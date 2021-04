Obreros prefieren subsidios que regresar al campo

LABORAL

Con los cultivos en peligro de perderse por falta de mano de obra, algunos agricultores importaron trabajadores mexicanos a Puerto Rico, una isla estadounidense con un desempleo rampante pero donde recibir los bonos por la pandemia es más rentable que trabajar el campo.

En la Finca González, en el municipio de Guánica en el suroeste de esta isla caribeña, un grupo de mexicanos trabaja en la empacadora; otro lava los plátanos y un tercero amarra las matas de tomates a las estacas.

“Esto está muy bien. Para los que estamos acostumbrados esto es perfecto”, dice Abigain Sebastián, de 22 años, sin levantar la mirada de los tomates que ata velozmente.

En México lo más que podría estar haciendo es siete dólares por el día de trabajo. En Puerto Rico, en cambio, Sebastián recibe 7.25 dólares por hora, que es el salario mínimo federal de Estados Unidos. Este dinero es una ayuda muy estable, dice el joven. Viste mangas largas y una gorra para protegerse del sol tropical. Para los puertorriqueños, en cambio, 7.25 dólares la hora no es suficiente, aún a pesar de una tasa de desempleo de 9.2%. Menos cuando, a raíz de la pandemia, los desempleados en este territorio no incorporado de Estados Unidos reciben --así como en el resto del país-- un bono semanal de 300 dólares además del beneficio de desempleo. Es el caso de Juan Santiago, quien vive cerca de la Finca González aunque prefiere no decir dónde trabajaba. Perdió su empleo en febrero y, con él, su salario de 290 dólares semanales.

Ahora en cambio recibe 540 dólares semanales: 240 por el beneficio de desempleo y 300 como parte del histórico plan de rescate firmado por el presidente Joe Biden el 11 de marzo.

“Me va mejor que cuando trabajaba”, cuenta Santiago.