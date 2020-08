Panamá defiende su registro de naves

DAÑO AMBIENTAL

El registro de naves de Panamá, con más de 8 mil embarcaciones en el mundo, se ha mantenido por más de 10 años en la lista blanca del MOU París, organismo europeo que inspecciona los buques antes de llegar a los puertos de ese continente para verificar que cuenten con las medidas de seguridad. Igualmente, Panamá permanece en la lista blanca del MOU de Tokio, así como de otras organizaciones de Estado rector de puerto, que registran la seguridad de los buques que hacen escala en puertos de todo el mundo.

Sin embargo, tras el encalle del buque MV Wakashio en las costas de Isla de Mauricio, África, y posterior derrame de combustible, han saltado los cuestionamientos que apuntan hacia Panamá, por ser el país de abanderamiento de esa embarcación.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dijo que desde que se conoció el accidente se puso a disposición para colaborar en las investigaciones. El último anunció que hizo la entidad es el envío de una delegación a la Isla de Mauricio para tener información de primera mano que permita ahondar en las averiguaciones sobre el accidente y además, presentar un informe detallado.

En respuesta a los señalamientos contra el registro, la AMP respondió que un video que circula en las redes sociales “desinforma, carece de veracidad, es calumnioso, difamatorio, irrespetuoso y malicioso no solo para el Registro de Buques de Panamá sino también para nuestro país”.

Señala que ese contenido que se ha puesto a circular muestra “una total ausencia de conocimiento sobre cuáles son las regulaciones internacionales que rigen la industria marítima a nivel mundial”.

Al contrario de lo que dice el video, indica la AMP, la industria del transporte marítimo no es insegura, los barcos, que transportan la mayor parte del comercio mundial, no son peligrosos.

No solo es injusto, agrega, sino totalmente impreciso culpar de este accidente al Registro de Buques de Panamá por el hecho de que está registrado bajo la bandera de Panamá.

Como prueba de los controles, indicó que en los últimos 5 años se han enviado y publicado más de 200 informes de investigaciones de incidentes y accidentes marítimos, a la entidad correspondiente que es la Organización Marítima Internacional (OMI). Estos informes son públicos para los 174 países . Como líder en abanderamiento de buques, el registro panameño fue inspeccionado más de 16 mil veces el año pasado y el nivel de cumplimiento fue del 96.5%, colocando al Registro en un alto nivel internacional, afirma la entidad.

El Registro no abandera a los buques de origen dudoso. Como ejemplo, indica que este año 2020 se han rechazado 118 embarcaciones que no cumplían con los requisitos y se han cancelado 200 embarcaciones, que no cumplían las normas.

El registro de sociedades en Panamá [por armadores] pasa por un proceso similar de debida diligencia ya que Panamá es signatario de los foros de cooperación tributaria internacional liderados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por tanto, dice, “es muy irresponsable señalar con el dedo al Registro de Buques y a Panamá mientras se les acusa de ser refugio de evasores fiscales”.

Sobre el granelero Wakashio, según los registros la embarcación fue construida por Universal Shipbuilding Corporation en Japón e incorporado al Registro panameño el 29 de marzo de 2007. La AMP confirmó que cuenta con toda su certificación técnica vigente, emitida por la Sociedad de Clasificación NKCLASS (Nippon Kaiji Kyokai), certificación válida hasta el 22 de abril de 2021, cuando deberá pasar por su ciclo de inspecciones para las debidas reformas.

La última inspección al Wakashio se completó el 1 de marzo de 2020 en Kawasaki, Japón y la inspección del Estado rector de puerto anterior fue en Por Hedland, WA, Australia el 14 de febrero de 2020. “Por lo tanto, el buque cumple en su estructura y equipo, con los convenios internacionales de la OMI”, afirmó.

El Wakashio al momento de encallar el 25 de julio contaba con 20 tripulantes de diferentes nacionalidades, todos tenían sus certificados requeridos, según lo exigido por el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW, por sus siglas en inglés), así como las pólizas de seguro relativas a la prevención de la contaminación. Además, la AMP aseguró que en cuanto a responsabilidad civil, protección, indemnización y seguros, aún están vigentes. Los 20 tripulantes fueron evacuados sanos.

La administración del Registro panameño lamentó el derrame ocurrido y reiteró que ha ofrecido su plena cooperación a las autoridades de la isla en las investigaciones sobre las causas del accidente.