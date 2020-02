Panamá y Reino Unido; la vida sigue tras el brexit

inversión

El pasado 1 de febrero se concretó formalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras 47 años de relación, el llamado brexit.

En ese momento empezó un periodo de transición de 11 meses en el que se deberá definir cómo será la futura relación entre europeos y británicos.

Una de las preguntas que surgen a este lado del charco es si la salida del Reino Unido de la Unión Europea tendrá efectos para las relaciones bilaterales entre Panamá y el país anglosajón.

Mercado de destino Muchas veces se ve a Reino Unido como uno de los principales inversionistas en Panamá, pero también es un mercado al que pueden llegar los productos locales. La Cámara británica también promueve canales de exportación. A juicio de Lara, en el país hay productos de alta calidad , como el guineo, la piña, el café o el ron, que podrían hacerse un espacio en el mercado inglés.

En una conversación anterior, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, y el embajador de Reino en Panamá, Damion Potter, señalaron que el brexit no tendría impacto en la relación bilateral, ya que se había firmado un acuerdo comercial “para que las operaciones sigan de manera normal tanto para los exportadores panameños como para las compañías británicas que están en Panamá”, dijo Martínez.

Por su parte, la Cámara de Comercio Británica en Panamá espera que la nueva condición de Reino Unido genere más oportunidades para Panamá.

El presidente del gremio, Ernesto Lara, dijo que todavía es temprano para saber qué va a suceder, pero confía en que el resultado será positivo. Reino Unido “ha mostrado interés por Panamá, han ofrecido financiamiento para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022 y hay un fondo de inversión de $4,000 millones para desarrollar comercio entre los dos países”, apuntó.

Para el ejecutivo, el hecho de que Reino Unido pueda tomar decisiones individualmente, sin necesidad de tener el acuerdo del resto de países de la Unión, puede traducirse en acciones que faciliten los negocios entre los dos territorios.

Una de las vocaciones de la Cámara es atraer a más empresas británicas para que participen en proyectos en Panamá, tanto públicos como privados.

En la relación con el sector público, uno de los obstáculos que se encuentran es la percepción de corrupción en las entidades públicas.

Al igual que Estados Unidos, Reino Unido tiene leyes que penalizan la comisión de actos de corrupción en el exterior. Lara confirma que “las empresas británicas no va a participar de procesos de licitación si es que no considera que son transparentes, íntegros y hechos de manera correcta, pero la idea es que vengan, que no se dé ninguna situación incómoda y que todos puedan participar de manera normal y transparente”.

Sobre la imagen exterior de Panamá y la aparición en distintas listas discriminatorias, Lara apunta que sí hay cierto estigma sobre Panamá, pero considera que el país genera interés Europa y esa atención se debería aprovechar para transformar una situación negativa en algo positivo.

A pesar de las exigencias legales impuestas por estar en las distintas listas, el representante del gremio considera que la banca debe seguir modernizándose.

A su juicio, en Panamá se ha elevado el esfuerzo en tareas de cumplimiento, lo que podría haber limitado la capacidad para fomentar la transformación a través de las tecnologías aplicadas al sector financiero, las llamadas fintech. “Muchas cosas que puedes hacer en Europa desde un celular, acá no lo puedes hacer. Si empresas británicas pueden ayudar en esa transformación, definitivamente lo vamos a hacer”, apuntó.