Pandemia inyecta millones de dólares a farmacéuticas

CAPITALIZACIÓN

Países de todo el mundo están aumentando los pedidos de vacunas antes de lo que se espera sean resultados exitosos en los esfuerzos por contener la Covid-19. Pero expertos en Wall Street están cada vez más preocupados a medida que los pedidos y datos preliminares generan alzas descomunales para muchos laboratorios farmacéuticos.

Ayer, el último pedido impulsó un alza intradía de 48% para Pfizer Inc. La firma ha sumado más de $50 mil millones a su valor de mercado desde un mínimo de mediados de marzo, cuando los temores por la pandemia llegaron al punto más bajo en el mercado de valores de Estados Unidos.

El alza para Pfizer implica que los inversionistas están ignorando la repartición de ganancias que la compañía tendrá que hacer con su socio BioNTech SE, dijo Jared Holz, especialista en cotizaciones del sector de salud de Jefferies.

La valoración de Pfizer parece “extrema”, escribió a los clientes. La apreciación de las acciones de esta semana parece responder al pedido, “pero la dinámica general del mercado está pasando por alto la valoración y se centra únicamente en el atractivo de la historia”, dijo Holz.

Es probable que la volatilidad en los nombres de las vacunas persista durante todo el verano boreal, ya que se esperan más resultados del programa de vacunas de Pfizer y BioNTech y otra actualización de Moderna, así como también los resultados de Johnson & Johnson en septiembre.

Inversionistas frustrados

Las actualizaciones relativas a la Covid-19 han llevado a las acciones a superar el índice S&P 500 en 3.3% el día de sus anuncios, según un análisis de Goldman Sachs Group Inc. de 32 catalizadores relacionados con las vacunas y los tratamientos.

Los inversionistas se sienten cada vez más frustrados con las llamadas valoraciones del “comercio de vacunas”, dijo Asad Haider, analista de Goldman Sachs.

Los resultados actualizados de la fase preliminar de la vacuna de Moderna Inc. contra la Covid-19 provocaron un alza en un día de $2 mil millones a un récord la semana pasada. Se espera que Novavax Inc., que ya ha subido 3,500% este año, dé a conocer los resultados de su vacuna a fines de julio.

Este mes, la compañía experimentó un aumento de sus acciones de 32% en un día después de adjudicarse un pedido de mil 600 millones dólares.

En tanto, mientras fabricantes de medicamentos y laboratorios académicos compiten por encontrar una cura, los inversionistas se posicionan para recibir más datos.

Moderna, Pfizer y Regeneron Pharmaceuticals Inc., que están trabajando en un cóctel de anticuerpos para la enfermedad, deberían experimentar los mayores movimientos tras las actualizaciones clínicas, según muestra el análisis de opciones de Goldman.

Es poco probable que los pedidos de vacunas de los gobiernos se detengan pronto, ya que los países están compitiendo por ser los primeros en acceder a las vacunas experimentales más prometedoras.

Vacunas, negocio lucrativo

Pfizer, Merck y Moderna dijeron que en caso de lograr la vacuna contra el nuevo coronavirus, no la venderán a precio de costo, durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos.

Por el contrario, Johnson & Johnson y AstraZeneca se han comprometido a vender inicialmente sus vacunas sin obtener ganancias.

Varias compañías han recibido subvenciones de cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos u otros países, pero estos acuerdos no siempre vienen con cláusulas que limitan el precio máximo de las dosis.

“No venderemos al costo”, dijo el presidente de Moderna, Stephen Hoge, en respuesta a una pregunta de un congresista.

Esta compañía de biotecnología ha desarrollado una de las vacunas experimentales más avanzadas, cuyos ensayos de fase 3 comenzarán la próxima semana en 30 mil voluntarios.

La empresa recibió 483 millones de dólares del dinero público de Estados Unidos para financiar la investigación y el desarrollo, pero sin un contrato de suministro para el país, dijo Hoge.

“No, no venderemos a precio de costo”, dijo también Julie Gerberding, de Merck, que no tendrá ninguna vacuna lista hasta 2021 al menos, y no firmó ningún contrato de suministro con Washington.

“Este es un momento extraordinario y nuestro premio lo reflejará”, agregó John Young, de Pfizer.