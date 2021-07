Pemex operará el mayor yacimiento privado de México

Industria Energética

La secretaría de Energía de México ha designado a Petróleos Mexicanos (Pemex) como el operador del descubrimiento de petróleo más grande del país por parte de empresas privadas, convirtiendo esta en la última señal del enfoque nacionalista del Gobierno hacia la industria energética.

El campo Zama, descubierto en 2017 por un consorcio privado liderado por Talos Energy Inc., será operado por el productor estatal, según una persona familiarizada con la situación que pidió no ser identificada porque la decisión no se ha hecho pública.

La resolución pone fin a un conflicto de larga data entre Pemex, como se conoce a la empresa estatal, y Talos, con sede en Houston, por la operación del campo, que contiene hasta 1,000 millones de barriles de petróleo equivalente.

Voceros de la secretaría de Energía de México y Pemex no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Timothy Duncan, director ejecutivo de Talos, no respondió de inmediato a una llamada en busca de comentarios.

El periódico Reforma informó anteriormente que Talos y Pemex fueron informadas por las autoridades mexicanas por medio de una carta que la empresa estatal tenía la capacidad técnica y las condiciones para operar el yacimiento.

El campo, compartido por ambas compañías, está ubicado en la bahía de Campeche.