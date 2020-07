Piden detalles sobre fondos de Epstein

Investigación

Están preguntando a instituciones financieras desde Silicon Valley hasta Israel sobre dinero que podrían haber manejado para Jeffrey Epstein o entidades vinculadas a él, de acuerdo con nuevas presentaciones judiciales que amplían la lista de bancos que podrían tener información sobre las finanzas del fallecido delincuente sexual.

Seis empresas financieras con sede en Estados Unidos, Wells Fargo & Co., Citibank, de Citigroup Inc., Fidelity Investments, Charles Schwab Corp., Northern Trust International Banking Corp. y Silicon Valley Bank, así como Bank Leumi, de Israel, fueron citadas en días pasados por la fiscal general de las Islas Vírgenes, Denise George, quien presentó una demanda civil contra el patrimonio de Epstein y busca recuperar dinero para indemnizar a sus víctimas. National Financial Services LLC, una unidad de Fidelity, también recibió una citación.

Las citaciones solicitan información de los bancos sobre más de dos docenas de sociedades, organizaciones sin ánimo de lucro y otras entidades vinculadas a Epstein. No hay indicios de que alguno de los bancos haya estado involucrado en irregularidades.

Citibank, Wells Fargo, Fidelity y Schwab no hicieron comentarios inmediatos. Leumi, Silicon Valley Bank y Northern Trust no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Las citaciones indican que las Islas Vírgenes han abordado una amplia red en esta búsqueda de la riqueza de Epstein.

Las revelaciones bancarias, que se deben entregar a las autoridades de la isla en 30 días, podrían contener pistas potenciales sobre las finanzas aún misteriosas de Epstein, que se enfrentaba a cargos federales de abuso sexual cuando murió en una cárcel de Manhattan el verano pasado, supuestamente por suicidio.