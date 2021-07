Piden restringir accesos a no vacunados cuando se masifiquen dosis

Si se da la anunciada llegada masiva de vacunas al país y se abre el proceso de inoculación a personas de cualquier edad y condición, la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (Arbyd), propone que solamente puedan entrar a los locales las personas que estén vacunadas.

Esta es una de las propuestas que ha conversado el gremio con el Ministerio de Salud, y que incluye además el levantamiento del toque de queda y de las cuarentenas de los domingos en algunos distritos del país, así como elevar los aforos permitidos en los locales.

Carlos Araúz, asesor de la Arbyd, comentó a este diario que con estas medidas se buscaría el doble objetivo de incentivar a la población a que se vacuna y reactivar el sector de bares, discotecas y restaurantes, uno de los más afectados por las restricciones impuestas por el Gobierno.

Dijo que no se ha planteado una fecha específica de aplicación, sino que se deben dar antes las condiciones de una llegada masiva de vacunas y la apertura de la vacunación, de manera que cualquier persona que se quiera vacunar lo pueda hacer.

Araúz dijo que la crisis económica ha provocado el cierre de 350 negocios entre sus agremiados, principalmente bares, discotecas y restaurantes.

El presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (Arap), que tiene mayor representación de restaurantes en su membresía, dijo que en este momento no sería viable una solución de este tipo porque no ha llegado todavía la cantidad necesaria de vacunas. Una vez que lleguen y que todo el mundo se pueda vacunar, dijo que como empresarios podrán decidir si contratar o mantener a personas que no estén vacunadas y que la decisión sobre el acceso a los locales tendrá que ser tomada por el Gobierno.

La propuesta de impedir el acceso a determinados locales a personas no vacunadas no está exenta de polémica.

Francia está estudiando una ley que entre otras medidas obliga al personal sanitario a vacunarse y extiende el uso de un pase sanitario para acceder a trenes, bares y restaurantes.

Según la agencia AFP, el anuncio de las medidas empujó por un lado las peticiones de citas para vacunación, pero también ha desatado protestas y concentraciones en el país europeo.