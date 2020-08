Plan de ayuda de Donald Trump se estanca

ESTRATEGIA

Las negociaciones en Estados Unidos sobre un nuevo plan de ayuda económica se estancaron ayer, y el gobierno de Donald Trump acusa a la oposición demócrata de evitar alcanzar un acuerdo que podría favorecer al mandatario republicano cuando faltan tres meses para las elecciones.

“Los demócratas están orientados a la política. Tal vez piensen que cualquier acuerdo sería bueno para el presidente y por eso no lo quieren”, dijo Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, en Fox Business.

Hasta ahora se acordaron ayudas para escuelas, guarderías, pequeñas y medianas empresas, así como para vacunas, hospitales y comunidades locales.

Pero las discusiones tropiezan en particular con el monto total de la asistencia: los demócratas lo quieren subir a $3 mil millones mientras que los republicanos quieren limitarlo a mil millones. Los demócratas habían propuesto una suma de consenso de $2 mil millones, rechazada por la Casa Blanca. Para Mnuchin, “el problema es la forma en que los demócratas ven” el monto de la propuesta republicana, “miran los próximos dos años y proyectan pérdidas. No creen que la economía se vaya a abrir, nosotros no pensamos eso”.

“Decimos ‘gastemos un poco más de mil millones de dólares, lo que va a tener un impacto enorme en la economía ahora’ (...). Y si tenemos que hacer más, volveremos” a negociar, agregó.