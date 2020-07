Plazo para arreglos por moratoria de energía vence en 12 días

SERVICIO PÚBLICO

El 31 de julio vence el periodo de moratoria dado por las empresas de distribución eléctrica Ensa y Naturgy (Edemet-Edechi) a los clientes morosos para que llenen el formulario y apliquen a un arreglo de pago por la facturación pendiente desde marzo.

Entendiendo la situación que atraviesa el país por la pandemia, Ensa y Naturgy, en acuerdo con el Gobierno, extendieron hasta julio de 2020 los beneficios de Ley 152 que establece la moratoria y que inicialmente era para el periodo marzo-junio.

Ensa informó de que hasta la fecha solamente el 12% de los clientes morosos han completado el formulario. “Es muy importante que los clientes puedan hacerle saber a la compañía la novedad por la cual están pasando frente a la Covid-19 y su impacto”, indicó Ensa, que atiende a 470 mil clientes, de los cuales unos 200 mil están morosos.

Cuotas en la factura El monto que cada cliente tiene en morosidad se dividirá en cuotas de hasta 36 meses. En la facturación de agosto, además del consumo corriente le aparecerá un renglón con la cuota por morosidad. Aunque la ley establece hasta 36 meses, en algunos casos como Ensa permite que sea en menos tiempo.

Para recibir el beneficio que otorga la ley, Ensa pide a estos clientes que llenen el formulario en www.ensa.com.pa/moratoria.

Según la Ley 152, de moratoria de Servicios Públicos, el beneficio no es automático, por lo que es fundamental completar el formulario y hacerle saber a la compañía que desea acogerse al beneficio.

Los clientes de Naturgy acumulan una deuda de $12.3 millones. El plan de acuerdo de pago de las facturas de marzo a junio ha sido solicitado por 40 mil clientes. Naturgy indicó que el cliente que no se acoja a la ley de moratoria y tenga facturas impagadas por más de dos meses se arriesga a que a partir de agosto se suspenda el suministro de energía por falta de pago. “Actualmente no estamos cobrando intereses de mora, por lo que hoy en día no tienen un recargo. A partir del 1 de agosto estaremos cobrando intereses y suspendiendo los servicios que tengan facturas pendientes de pago que no estén acogidas a la moratoria y cumplan con los 60 días de mora”, señaló la eléctrica.

Para aplicar a los beneficios de la Ley de Moratoria, los clientes de Naturgy deben realizar la solicitud en la web www.naturgy.com.pa por medio de un formulario .