Productores en alerta por venta de cebolla vencida

Consumo

Los miembros de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta) denunciaron el incumplimiento de algunos comerciantes de la norma técnica panameña DGNTI-Copanit 52-2017 que establece los requisitos de calidad para comercializar vegetales frescos, frutas y cebollas.

Esta normativa ordena que la cebolla no podrá estar almacenada a temperatura ambiente de 30 grados por más de 75 día contados a partir de la cosecha. Y no se podrá comercializar después de los 120 días de la cosecha.

Augusto Jiménez, miembro de la junta directiva de la Acpta, manifestó que en el país se está comercializando cebolla importada que fue cosechada el 2 de octubre de 2019, y que no cumple con los requisitos de almacenamiento en cadena de frío a temperaturas de 4 grados como lo establece el reglamento DGNTI-Copanit 52-2017.

La cebolla importada corresponde al contingente negociado en el tratado de promoción comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos para 2020. La cuota negociada fue de 956 toneladas métricas o el equivalente a 21,076 quintales de cebolla que entraron al país sin pagar arancel de importación el pasado 2 de enero, según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Se realizaron 16 solicitudes para la compra de la cebolla de Estados Unidos libre de arancel, pero solo participaron cuatro empresas. Bajo el mecanismo de primero llegado, primero servido, las 956 toneladas métrica de cebolla se repartieron entre Importadora y Exportadora Hermanos Gago, Ventas el Interiorano, Agropack Cerro Punta e Importadora y Exportadora Lia.

Según Jiménez, los productores no se oponen a la importación de cebolla bajo lo establecido en el TPC con Estados Unidos. Sin embargo, cuestionan que “el Gobierno no acató ” lo acordado el pasado 23 de diciembre en la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla (integrada por consumidores, comerciantes, importadores, productores y el Gobierno) de aplazar la entrada del contingente de cebolla hasta agosto de 2020 para que no chocara con la cosecha local.

En el país se cultivan 800 hectáreas de cebolla, 500 hectáreas más que las registradas en 2018, según cifras de la Acpta.