Reactivar la demanda, clave para mejorar la producción

indicadores económicos mensuales

La última actualización de los indicadores económicos mensuales publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) con datos hasta los meses de julio y agosto, muestra los estragos que la pandemia del nuevo coronavirus y las prolongadas medidas de restricción de la movilidad están causando en la producción nacional.

Para el economista Olmedo Estrada, los resultados son un reflejo de que, desde hace siete meses, la economía ha estado “prácticamente cerrada”, mientras el consumo no tiene el suficiente vigor como para impulsar la producción.

Al ser esta una crisis global, los efectos se sienten tanto en actividades ligadas al exterior como en aquellas más vinculadas a la economía interna.

Hasta agosto, 8,568 buques transitaron por el Canal de Panamá, cifra que representa una caída de 8.6%, si se compara con los ocho primeros meses del año anterior.

No obstante, los ingresos por peajes se mantuvieron en un nivel similar al ejercicio anterior, con una caída moderada de 0.4%, para totalizar $1,723 millones.

El sistema portuario nacional es uno de los pocos sectores que, a pesar de la crisis, mantiene un comportamiento positivo en el balance del año.

Tras registrar en junio y julio un menor movimiento de carga, medido en toneladas métricas, el mes de agosto de este año fue mejor que su similar del año anterior y en el acumulado de 2020, el movimiento de carga supera en 10.8% el registro del año anterior.

El movimiento de contenedores en TEU, por su parte, mejora en 9.1% el registro de 2019.

Peor es el balance de la Zona Libre de Colón. Los datos actualizados hasta julio reflejan caídas en el movimiento comercial todos los meses, aunque las contracciones en abril y mayo, durante los primeros meses de pandemia, fueron más severas que las registradas en junio y julio.

También vinculadas al resto del mundo están las importaciones y exportaciones, que siguen en números rojos. Las importaciones sumaron $5,142 millones, cifra que representa una caída de 41.2% si se compara con el periodo enero-agosto de 2019. Mientras, las exportaciones de bienes totalizaron $438 millones hasta agosto, un 9.7% menos.

Economía interna

Por primera vez en varios meses, el INEC actualizó los indicadores del sector de la construcción, con datos hasta julio.

La crisis redujo drásticamente la gestión de nuevos permisos de construcción. Tal es así, que tanto en la inversión como en el área de construcción declarada en los permisos se anotan fuertes caídas durante los meses de la pandemia.

En algunos casos, con caídas superiores al 90% entre el mes de 2020 y su similar de 2019.

Los indicadores de comercio interno muestran también un desempeño negativo. Por ejemplo, la inscripción de autos nuevos entre enero y agosto de este año fue de 12,466 unidades, es decir, 60.4% menos que el año anterior.

Los datos, no obstante, parecen reflejar que la peor parte de la crisis habría pasado, ya que en agosto se vendieron 1,398 autos nuevos, el mejor dato desde que comenzó la pandemia.

La mayor apertura de actividades y el levantamiento de restricciones de movilidad durante los meses de septiembre y octubre deberían traducirse en una mejora de los indicadores de producción para lo que resta del año. No obstante, Estrada señaló que todavía hay una baja demanda interna y esto hace que la recuperación sea lenta. A su juicio, el nivel de reactivación de contratos -75,525 de un total de 282,000 suspendidos- no es suficiente para reanimar la economía. “Si no se estimula la demanda para que se consuma, la oferta se va a contraer y va a dejar de producir. De nada sirve seguir produciendo cuando el consumo es bajo”, apuntó.