Rechazan fusión de sistemas

Finanzas de la CSS

La crisis del coronavirus recortó la mecha de la bomba de relojería que representa el programa de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Esta administración había calculado que en 2023 las reservas se agotarían y no habría fondos para pagar las pensiones de 283 mil jubilados si no se tomaban medidas.

La caída drástica de los ingresos producto de la crisis económica reduce los tiempos y el plazo actual sería de 18 meses, un año y medio.

Con esta situación de fondo, la CSS ha planteado varias alternativas, como la venta de activos, cambiar las políticas de inversión y fusionar el subsistema mixto con el subsistema de beneficio definido.

En la reforma al sistema de pensiones aprobada en 2005 se creó un esquema de cuentas individuales de ahorro, el llamado subsistema mixto, para todos los cotizantes que ingresaran al sistema a partir de ese momento y para los menores de 35 años.

El resto se mantendría en el subsistema de beneficio definido, bajo el esquema solidario tradicional. Al no haber nuevos cotizantes en ese subsistema, pero sí nuevos jubilados, las finanzas del programa se terminarían viendo resentidas.

Por eso, desde la sociedad civil se ha reclamado una solución integral y a largo plazo para garantizar la sostenibilidad del subsistema de beneficio definido. Pasaron las administraciones y la situación no se abordó. “No es la pandemia del coronavirus lo que nos ha llevado a la actual situación de insolvencia. Ha sido la falta de interés de la clase política en resolver el problema de fondo. La solución se ha estado posponiendo por el famoso ‘costo político’ en que se buscan fórmulas para patear la bola al próximo gobierno”, escribió César Tribaldos, empresario y exmiembro de la junta directiva de la CSS.

Tanto Tribaldos como Roberto Brenes y Dino Mon, amplios conocedores de la situación de la CSS, coinciden en que la integración de los dos sistemas sería regresar al esquema previo a 2005, que no era sostenible. Tribaldos calcula que en el subsistema de cuentas individuales habría unos $3,000 millones y que puede haber cotizantes que entre las cuotas y los intereses generados acumulen un ahorro superior a los $14,000.

Si esos fondos se utilizan para cubrir el déficit del programa de beneficio definido se atendería la situación coyuntural, pero el problema de fondo se generaría de nuevo cuando se agoten esas reservas. Sería, coinciden los expertos, evadir el problema y derivarlo, de nuevo, a la siguiente administración.

Brenes habla directamente de que la fusión de los dos sistemas sería una “estafa” para los cotizantes del subsistema de cuentas individuales. “Para mí es la peor solución: Quitar la plata de la cuenta individual a cambio de la promesa de que me voy a jubilar en un sistema solidario que no se ha reformado y que por lo tanto no garantiza que me voy a poder jubilar”, planteó.

Tanto Brenes como Dino Mon formaron parte de un comité asesor de alto nivel ad honorem, que fue instalado por el director de la CSS, Enrique Lau, para abordar el tema de las finanzas de la institución. Fueron convocados también economistas como Felipe Chapman, José Chen Barría y Felipe Argote, así como el exadministrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta, entre otros.

El comité fue instalado el pasado mes de enero, pero no ha vuelto a ser convocado, ni se han sometido a su consideración las recientes propuestas de la administración de la CSS, como han comentado varios de los integrantes del comité.

“En la medida que no tengo ningún documento que me acredite formalmente como comisionado, no requiero ningún documento para renunciar a la Comisión de Alto Nivel. Sin embargo, hago público mi desarraigo de cualquier comisión gubernamental que analice y proponga medidas alrededor del tema”, publicó Felipe Argote en su blog.

Una de esas propuestas consiste en la venta de inversiones que tiene la CSS para lograr hasta $1,100 millones que se utilizarían para pagar las pensiones.

Los expertos consultados señalan que en las condiciones actuales habría que vender los títulos con un precio a la baja. Según Argote, además, se perderían $50 millones anuales que generan esos activos.

Lo que proponen los especialistas consultados es el uso de un fondo fiduciario creado por la Ley 51 y alimentado con aportes del Gobierno. Tribaldos calculó que si las administraciones de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela cumplieron con los aportes dictados por la ley, el fondo debería tener en la actualidad unos $1,500 millones. Para poder hacer uso de los fondos, no obstante, la administración debe entregar las corridas actuariales internas y los estados financieros de los años 2018 y 2019, apuntó Tribaldos.

Dino Mon, expresidente de la Asociación Centroamericana de Actuarios, cuestionó que se plantee la integración de los sistemas cuando existen esos fondos , que le darían un plazo mayor a la administración para abordar las reformas de fondo del sistema.

En la búsqueda de recursos, el experto sugiere también una mayor eficiencia en el manejo administrativo de la CSS, una institución con 32,716 funcionarios al cierre de febrero de 2020, según los datos de la Contraloría General de la República. Buscar la eficiencia a lo interno de la institución, por ejemplo, en las compras o rebajando la planilla generaría ahorros por $350 millones, calculó el actuario, monto que contribuiría a reducir el hueco de las finanzas de la institución.

Cortizo pide a la Caja no tomar decisión sobre el progama IVM

El presidente Laurentino Cortizo solicitó ayer a los miembros de la junta directiva de la CSS que “no se tome ninguna decisión (con respecto al fondo de Invalidez Vejez y Muerte-IVM-), hasta no encontrar una solución integral, producto de un diálogo nacional”.

El mandatario dijo que la solución para superar la crisis financiera que afronta la entidad no debe afectar a la población asegurada. Señaló que el Gobierno analiza los diferentes escenarios y las opciones que permitan salvar la CSS, entre las que no se encontrarían medidas paramétricas, es decir, aumento de la edad de jubilación, el número de cuotas aportadas o el monto de las mismas.