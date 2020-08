Restricción de movilidad limitará actividad de negocios

Reapertura gradual

El anuncio de la reactivación de ciertos sectores a partir del próximo lunes se ha considerado un paso en la línea de la recuperación de una economía deprimida como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus. No obstante, el mantenimiento de estrictas restricciones de movilidad dificultará que los negocios se puedan recuperar a un mayor ritmo.

Luego de la celebración del Consejo de Gabinete, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció que a partir del próximo lunes se reactivará la compra al por menor por medio de páginas web y otros medios digitales y bajo la modalidad de entrega a domicilio, entrega en el área de estacionamientos o retiro en la puerta del local comercial; los salones de belleza y barberías; la operación de las organizaciones no gubernamentales (oenegés); la venta de automóviles; así como la construcción de un grupo de obras públicas y privadas, que fueron enunciadas por el titular de la cartera.

A pesar de incorporar más sectores a la actividad, las medidas de restricción de movilidad siguen vigentes y, por el momento, las personas solamente se podrán movilizar en una franja de dos horas al día y los días de la semana que le corresponda de acuerdo a su género.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jean-Pierre Leignadier, señaló que el reinicio de ciertas actividades “es una noticia que tenemos que valorar como positiva, entendiendo que el norte continúa siendo la preservación de la salud y lograr una reapertura gradual de las actividades generadoras de empleo”.

No obstante, también apuntó la necesidad de hacer ciertas adaptaciones para facilitar más la actividad comercial. “En los próximos días nos toca hacer ajustes, conversando con las autoridades sobre algunas medidas que impactan negativamente el poder hacer comercio de manera sostenida, cuando hay personas que no pueden salir unos días y otros sí. Creo que eso es parte de los ajustes que vendrán en los próximos días”, apuntó el empresario.

Aunque en la práctica algunos comercios ya lo estaban haciendo, el ministro anunció que desde el lunes se permitirá la venta al detal por canales digitales para retirar los productos en el establecimiento.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, Nadkyi Duque, dijo que se trata de un paso positivo, pero aseguró que esta modalidad no generará el volumen de negocio necesario para que un comercio sea sostenible. “Ahora todos los comerciantes están en una etapa de supervivencia, no para generar ganancias. Así no se va a lograr el número de ventas que se requiere”, apuntó.

El sector comercial ha sido uno de los más afectados por la crisis. Solamente los centros comerciales emplean a unas 50,000 personas y, según Duque, un 95% de esos contratos fueron suspendidos.

El sector entiende esta nueva ventana como una oportunidad para demostrar que la operación de los comercios es segura para trabajadores y clientes.

Duque dijo que cada centro comercial decidirá cuál de las alternativas permitidas utilizará para la entrega de los productos.

Algunos permitirán el acceso al centro comercial para retirar la mercancía comprada previamente; se controlará la cantidad de personas que ingresa, se tomará la temperatura y se reforzarán las medidas de limpieza, además de todos los requisitos previstos en los protocolos. “Ya los centros comerciales nos veníamos preparando. Esto nos da la oportunidad de demostrar que lo podemos hacer de manera ordenada controlada y segura”, apuntó.

Otro sector que abrirá el próximo lunes es el de la venta de autos. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), Gustavo de Luca, dijo que el anuncio se toma con optimismo para propiciar la reactivación.

Como en el caso de los centros comerciales, indicó que tienen los protocolos que sirven como guía para retomar las operaciones.

De Luca destacó que en esta actividad no se generan aglomeraciones, ya que el tráfico es relativamente bajo y los espacios para atender a los clientes son amplios habitualmente.

Aunque es consciente de la difícil situación económica que atraviesa el país, lo que incidirá en la capacidad de los clientes para comprar un auto nuevo, De Luca valoró “la posibilidad de poder trabajar”.

También regresarán a la actividad empleados de ciertos proyectos de la construcción, un sector con un gran peso en la economía.

El Minsa autorizó la reactivación de 84 proyectos de construcción, 69 públicos y 15 privados.

Al respecto, el ministro Sucre dijo que entre los criterios que se siguieron para autorizar la apertura de los proyectos están el porcentaje de avance, así como la urgencia y beneficios que generan al país.

En el caso de la empresa privada, explicó que las compañías han enviado solicitudes y que también se autorizaron ciertos proyectos teniendo en cuenta el avance que tenga, la cantidad de personal que allí trabaje y qué tan alejados estén de los lugares poblados.

El Ministerio de Comercio e Industria señaló, en ese sentido, que se autorizó el reinicio de proyectos privados con un 98% de avance. Se trata de obras que están cerca de culminación y requieren personal mínimo, así que se da la oportunidad para que terminen y se puedan entregar, comentó la directora nacional de Comercio Interior, Yuealy Singh.

Sobre la petición de una reapertura más acelerada, Singh, dijo que también se deben tener en cuenta criterios como el RT, un indicador del ritmo de propagación de la pandemia, y la capacidad hospitalaria de país y que dependiendo de su evolución más adelante se irán abriendo otras actividades.

Salvoconductos, necesarios para circular

La directora nacional de Comercio Interior, Yuealy Singh, dijo a este diario que desde este jueves 13 de agosto las empresas que reiniciarán el próximo lunes podrán solicitar o validar el salvoconducto para sus trabajadores en la plataforma creada por el Ministerio de Comercio e Industrias.

Singh especificó que no se debe incluir a toda la planilla, sino solo a aquellos trabajadores que requieran movilizarse a su lugar de trabajo. “Una vez que esté publicada la resolución que autoriza las actividades, con un equipo vamos a validar los salvoconductos”, dijo.

Sobre la capacidad de la plataforma, que generó quejas entre los usuarios, la funcionaria dijo que en los últimos meses se han hecho adecuaciones. “Hay momentos que puede saturarse y pedimos paciencia, pero desde que se hicieron las últimas adecuaciones muy poco hemos tenido saturación y esperemos que se mantenga así”.