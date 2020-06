Restricciones por virus baja producción de cobre

METALÚRGICAS

Las gigantes minas de cobre de Perú tienen autorización para reanudar las operaciones tras probar sus credenciales de seguridad pandémica. Volver a la normalidad podría tomar algo de tiempo.

Ayer, la mina Las Bambas de MMG Ltd. dijo que está operando con “algunas fluctuaciones” mientras lucha por mantener a su fuerza laboral a plena capacidad debido a las restricciones gubernamentales sobre la movilidad de personas. La semana pasada, Teck Resources Ltd. dijo que la mina Antamina operará a aproximadamente 80% de su capacidad con una fuerza laboral reducida y no volverá a su ritmo máximo hasta el próximo trimestre. Freeport-McMoRan Inc. contempla operaciones limitadas en su mina Cerro Verde hasta junio, antes de aumentarlas.

Perú, la nación minera de cobre más grande después de Chile, adoptó un enfoque más cauteloso frente al virus que su vecino del sur, cerrando gran parte de la industria durante dos meses.