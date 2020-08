Se agudiza conflicto entre Panamá y Costa Rica

Comercio Bilateral

En momentos en que el mundo enfrenta una pandemia que compromete su economía, se registra un aumento en los roces comerciales entre Panamá y Costa Rica.

Los conflictos se han suscitado en los sectores agroindustrial y de transporte de mercancía, y a medida que pasan los meses la pugna escala a niveles más altos.

En mayo pasado, Costa Rica restringió en su territorio el tránsito de carga panameña para evitar los contagios de la Covid-19.

Tras el fracaso de la negociaciones entre ambos países, Panamá aplicó al país vecino un trato recíproco en el movimiento de carga, pero las cosas no quedaron allí.

En julio, el conflicto comercial entre ambos países se agudizó, cuando la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) inhabilitó 26 plantas de alimentos costarricenses, en su mayoría de cárnicos y lácteos para introducir sus productos a Panamá.

Raúl Saucedo, administrador de la Aupsa, manifestó que su homólogo del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica no entregó a tiempo la documentación requerida para continuar con el proceso de renovación del permiso de exportación de las 26 plantas.

La última vez que Panamá inspeccionó las plantas en Costa Rica fue en 2014, sin embargo, las administraciones pasadas le estaban otorgando la renovación sin hacer la inspección o reevaluación necesarias, en la que se pudiese comprobar que las mismas continuaban cumpliendo con los requisitos panameños, detalló Saucedo.

“Antes las extensiones de las plantas se hacían de a dedo, y eran negociadas con las empresas, cuando este permiso se debe tramitar entre gobiernos”, dijo el administrador de la Aupsa.

Según el funcionario, en los primeros meses de la administración del presidente Lauretino Cortizo se dio una extensión de tiempo para que las plantas continuaran con la venta de sus productos en Panamá.

Durante ese periodo, la entidad empezó a auditar y revisar los permisos otorgados no sólo a Costa Rica, sino a los demás socios comerciales. En este sentido, la Aupsa realiza auditorias a México, Nicaragua, China, Vietnam y Uruguay, por mencionar algunos países.

Saucedo adelantó que tres plantas en México no pasaron la auditoría, por lo que no se les extenderá el permiso para seguir vendiendo sus derivados de lácteos a Panamá. El funcionario no precisó cuáles son las marcas de los alimentos que ya no se encontrarían en el mercado local.

Del otro lado, la industria láctea costarricense rechaza lo que considera un bloqueo no arancelario a productos como la leche bajo la marca Nevada y Dos Pinos.

Entre las 26 plantas inhabilitadas, tres pertenecen a la Cooperativa de Productos de Leche Dos Pinos, que comercializan en Panamá las marcas Nevada y Dos Pinos, provenientes de Costa Rica. Además de leche La Chiricana, elaborada en Panamá con materia prima local.

Desde Nevada se ha conocido que desde el pasado 19 de junio las tres plantas de Dos Pinos en Costa Rica hicieron la solicitud por escrito para gestionar nuevamente la extensiones de las plantas que tenían fecha de vencimiento el 30 de junio de 2020, pero se advierte que la Aupsa no le ha dado respuesta formal.

De acuerdo a la información que maneja la empresa, el pasado 8 de julio el gobierno de Costa Rica solicitó al ministro de Comercio Ramón Martínez se habilitaran las plantas que no pudieron ser inspeccionadas por la pandemia, porque a su juicio la reglamentación fitosanitaria permite extender el permiso sin que se de la inspección en sitio, que ellos directamente han solicitado.

Las plantas de la empresa Dos Pinos tenían fecha de inspección del 9 al 13 de marzo, auditoría que fue suspendida el 9 de marzo por la alerta amarilla decretada por Costa Rica a raíz de la Covid-19.

Más del 40% de las importaciones de productos lácteos que entran a Panamá proviene de Costa Rica, en su mayoría leche fluida, evaporada y deslactosada.

Los comerciantes del país vecino también venden a Panamá quesos, según estadísticas de la Cadena Agroalimentaria de Carne y Leche Bovina.

El conflicto ha dado como resultado que desde hace un mes no entre a Panamá leche deslactosada de la marca Nevada y Dos Pinos. Lo que hoy se comercializa en los supermercados es la mercancía que ya estaba en inventario en el país.

Las autoridades panameñas advierten que en el caso de Costa Rica, la entidad encargada de entregar la documentación no lo hizo a tiempo y esto frenó la segunda etapa de la certificación que consiste en la inspección de las planta.

Ahora, con la pandemia de la Covid-19, estas auditorías están congeladas. “Antes de hacer una inspección debe revisarse la documentación enviada por el país solicitante. El plazo vencía el 30 de junio y muchos países la mandaron a finales de mes”, dijo Saucedo.

En estos momentos, tanto la Aupsa, como Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Departamento de Protección de Alimentos (Depa) del Ministerio de Salud revisan en conjunto con Senasa de Costa Rica la documentación de las 26 plantas de alimentos que están inhabilitadas, indicó el funcionario.

Los locales piden cambio en relación comercial

En este contexto, el sector agroindustrial panameño le solicita a Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias (MICI) renegociar el tratado de libre comercio con Costa Rica, debido a que el vecino país se vale de “cualquier excusa” para prohibir la entrada de productos panameños como la carne de res, cerdo y pollo, mientras que Panamá abrió sus puertas a los costarricenses.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (Camchi), a través de una carta enviada al Ministro de Comercio pide renegociar el tratado comercial con Costa Rica, con el objetivo de homologar procesos y requisitos de exportación, haciendo énfasis en el estatus sanitario y fitosanitario.

“Somos consientes que el sector agropecuario, el cual forma parte importante de nuestro gremio empresarial, ha manifestado el apoyo a las medidas adoptadas por Aupsa, y por esta razón solicitamos de forma respetuosa la renegociación del tratado que nos permita un mejor futuro, indicó Felipe Venicio Rodríguez, presidente de la Camchi.

La Asociación Panameña de Exportadores (APEX) refuerza la propuesta de la Cámara de Comercio de Chiriquí, en una carta en la que aseguran que tras las firma del tratado de libre comercio bilateral sus agremiados esperaban que se facilitara el acceso de sus productos al mercado costarricense, pero la realidad ha sido otra, indicó Roberto Tribaldos, presidente de la APEX.

También reconocen, que si bien las inspecciones es un proceso que involucra a ambos gobiernos, los exportadores panameños no “han recibido un trato justo, equitativo y de buena fe por parte de Costa Rica”.

Panamá tiene más de 10 años a la espera de que Costa Rica certifique 8 plantas, en su mayoría de productos cárnicos.