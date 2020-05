Se mantiene el cierre en Paso Canoas

ACUERDO

El comercio internacional terrestre entre Panamá y Costa Rica aún no se ha restablecido, a pesar de que el miércoles pasado se llegó a un acuerdo entre las autoridades de ambos países para permitir el paso de transportistas panameños por territorio costarricense.

Ayer, los transportistas panameños que mantienen bloqueado el paso de la frontera de Paso Canoas, demandaban conocer los detalles del acuerdo alcanzado por las autoridades de Panamá y Costa Rica, así como el regreso al país de los camioneros varados en Peñas Blancas (frontera norte de Costa Rica con Nicaragua), para poder levantar el cerco.

“ No se nos tomó en cuenta para saber qué pensamos y qué es lo mejor para el sector y la actividad que nosotros desarrollamos”. Fernando Ríos, secretario general del Sindicato de Camioneros de Chiriquí.

Ante este escenario, la Autoridad Nacional de Aduanas dio a conocer los siete puntos del acuerdo binacional, el cual establece un protocolo sanitario y de seguridad para que los transportistas panameños puedan transitar por Costa Rica.

Se permitirá que los camioneros panameños (que no presenten síntomas de la Covid-19) permanezcan por un máximo de 72 horas en el vecino país. De este total, tendrán 48 horas para el descanso y aseo, así como hacer carga y descarga en los depósitos aduaneros prestablecidos a escala nacional. Además se le hará seguimiento a cada transportista en tiempo real a través de un sistema de trazabilidad o sistema de posicionamiento global (GPS, en inglés).

El acuerdo también señala que se establecerá un corredor humanitario para los transportistas panameños varados en Peñas Blancas y Tablillas para que puedan ingresar al territorio nacional de inmediato.

Hasta ahora, 16 transportistas panameños se encuentran en la frontera de Peñas Blancas y no pueden ingresar al territorio de Costa Rica en estos momentos. Se conoció extraoficialmente que tres de ellos están contagiados por la Covid-19.

“Ellos (los transportista en Paso Canoas) están solicitando que ese corredor humanitario surta efecto cuanto antes. Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores está haciendo las coordinaciones pertinentes. Esperamos que en el transcurso del día ya se pueda proceder con el corredor humanitario”, dijo ayer a este diario Juan Pablo García, director general de Logística de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).

Consultado al respecto, el sindicato de camioneros de Chiriquí, que agrupa a una gran cantidad de transportistas de carga internacional, dijo que no se tomó en cuenta al sector para la elaboración de esta alianza.

“Ese es un acuerdo binacional entre autoridades, a nosotros del sector transporte no se nos tomó en cuenta para saber qué pensamos y qué es lo mejor para el sector y la actividad que nosotros desarrollamos”, dijo Fernando Ríos, secretario general del Sindicato de Camioneros de Chiriquí.

El transportista panameño, con 53 años al servicio de transporte de carga, aseguró que “no son los ministros los que conocen cómo se desarrolla la actividad de transporte de carga por carretera en los diferentes países de esta región”.

Respecto a la situación de los transportistas panameños varados en Peñas Blancas dijo que se mantendrá igual, mientras no haya un acuerdo general.

“Nicaragua no va abrir su frontera mientras no se llegue a un acuerdo general con la región. No puede venir Panamá y Costa Rica a negociar bilateralmente mientras que los otros países no aceptan lo que se está haciendo. Nosotros no podemos imponerle a un país lo que queremos que haga”, dijo el transportista.

Al cierre de esta edición, Nicaragua no había emitido respuesta sobre la apertura de su frontera.

Transportistas varados en Peñas Blancas

Los transportistas panameños que están en la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua duermen en su camión. Y se alimentan con el apoyo de los demás transportistas.

“Esta semana la Embajada de Panamá atendió a los transportistas panameños que están varados en la frontera. Se les brindó insumos médicos y alimentos”, aseguró el director general de Logística de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Entre la carga que traen los camioneros hay insumos de materia prima para alimentos de animales, preparaciones alimenticias y productos de papelería como papel higiénico, que son los productos mayormente comercializados desde Centroamérica hacia Panamá, añadió el vocero de Aduanas.