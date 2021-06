Seguir en listas, un obstáculo para el sistema financiero

TRANSPARENCIA FINANCIERA

La inclusión de Panamá en listas de incumplimiento genera una sombra sobre el sistema financiero y limita las perspectivas de crecimiento, señaló la agencia de calificación Moody’s Investors Services en un reciente reporte sobre la actividad bancaria.

La agencia recuerda que Panamá ingresó en la lista gris del Grupo de Acción Financiera en 2019 tras un periodo de tres años por las deficiencias en el régimen de controles del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Además, el Consejo Europeo incluye a Panamá en su lista de jurisdicciones no cooperantes para propósitos fiscales.

La inclusión de Panamá en estas listas es negativa para los bancos, señala el reporte, pero especialmente para aquellos offshore, porque se financian principalmente de inversionistas extranjeros, que “podrían evitar las transacciones de negocios con los bancos panameños o hacer transacciones de manera limitada”.

Mientras que para los bancos con operaciones locales el efecto es más leve puesto que están financiados en su mayoría localmente.

Además, la presencia de Panamá en las listas eleva el escrutinio de las instituciones internacionales, lo que puede elevar los costos operativos de los bancos, así como afectar la reputación del sistema bancario.

Al contrario de lo que sucedió en el periodo anterior de presencia de Panamá en la lista gris (2014 - 2016), desde 2019 el sistema no ha sufrido salidas de bancos corresponsales, pero eso no significa que no pueda suceder en el futuro.

“Si las deficiencias que subyacen a la inclusión de Panamá en estas listas siguen sin solucionarse, las listas probablemente afectarán las relaciones de los bancos corresponsales globales con bancos panameños”, lo que limitaría las operaciones de los bancos panameños.

En una economía dolarizada como la panameña las actividades de la banca corresponsal son fundamentales para el adecuado funcionamiento del sistema de pagos del país.

El reporte reconoce que el Gobierno y los reguladores han trabajado junto a autoridades internacionales para establecer un marco regulatorio fiscal y operacional más transparente.

Precisamente esta semana el GAFI evalúa en su segunda plenaria del año los avances de Panamá y otros países para abordar las deficiencias detectadas en sus regímenes de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.