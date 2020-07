Solo el trabajo combinado ayudará al turismo

Apuntes turísticos

Quienes estamos sumergidos en este negocio vivimos intensamente lo que pasa en esta industria sin chimenea.

La confirmación del primer caso de coronavirus en el país nos generó escalofríos, porque sabíamos lo que eso representaría para todos los panameños.

Aunque el Gobierno cerró las puertas del país para frenar el avance de la enfermedad respiratoria, no se pudo evitar la rápida propagación del virus y en la realidad no se puede detener algo que era desconocido y para lo cual no existen medicamentos efectivos que detengan el avance de la pandemia, y a 100 días del estallido sanitario todavía no hay una luz al final del túnel.

Mientras llega ese momento todos los gremios turísticos del país siguen trabajando para diseñar ese plan de acción que todos debemos seguir para reiniciar el negocio enfocados en la marca país y en el plan maestro de turismo que en estos momentos se está actualizando con una línea de trabajo hasta 2025.

Una buena señal es que el Fondo de Promoción Turística está trabajando y está preparado para reiniciar la promoción del turismo panameño una vez se levanten las medidas adoptadas por la pandemia.

Un paso importante es el sello SafeTravels que obtuvo Panamá y que brindará seguridad a los visitantes de que en el país se están aplicando todos los protocolos sanitarios para resguardar la integridad y salud de todos los que nos visitan.

Para recuperar el tiempo perdido es necesario que las autoridades continúen trabajando de la mano con el sector privado, tal como ha ocurrido con la campaña de turismo interno que debe lanzarse en este mes.

Este será el primer paso para encender los motores de la industria que permanecen apagados desde marzo pasado. Hay que reconocer que no se ha dejado de trabajar un solo día para lograr salir adelante, pero es hora de ir materializando este esfuerzo con planes concretos por parte de las autoridades.

El trabajo es arduo e implica horas hombres que muchas personas no desean invertir, por esta razón sigo en la promoción de más líderes que se involucren en esta gestión, que a fin de cuenta será por el bien de toda nuestra industria turística cuyo objetivo final será el de ser los primeros en cuanto a aportes económicos al país.

El autor es operador de turismo receptivo