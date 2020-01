Una solución desde las nubes

En octubre del año pasado, Panamá se convirtió en el primer país centroamericano, y el cuarto latinoamericano, donde la multinacional española Gigas -especializada en servicios de almacenamiento de servidores en la nube- tiene presencia, después de Colombia, Perú y Chile.

José Antonio Arribas, cofundador y jefe de operaciones de la compañía, justifica la llegada a Panamá“por el desarrollo del país y por la madurez que tienen las empresas de tecnología a la hora de asumir nuevas soluciones que son ya un estándar en países como Estados Unidos”.

Otra razón fundamental es el centenar de empresas multinacionales que están establecidas en el país, que junto a las grandes corporaciones son los principales clientes de esta empresa que se lanzó al mercado español en 2012. Un año después decidirían dar el salto internacional.

Como parte de esta expansión global, la empresa destinará $40 millones hasta 2018 para reforzar su presencia tanto en el mercado internacional como en España, donde tienen uno de los dos data centers con los que operan. El otro se encuentra en Miami, Estados Unidos.

Este rápido crecimiento no pasó desapercibido para la empresa consultora Gartner, que en sus ediciones de 2013 y 2014 del “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service”, la situó en su top 30 de empresas más importantes en el sector.

“Lo que ofrecemos lo hacemos quitando de encima de la mesa el problema de infraestructura, por la oportunidad de externalizar esa infraestructura, de manera que tenga todas las ventajas de una infraestructura propietaria, pero con las ventajas que ofrece el cloud”, explica Arribas.

“El cliente deja de tener la necesidad de hacer una inversión, como de los costos operativos (electricidad, internet, equipos). Todo eso lo transformamos en servicios”, agrega.

Un aspecto diferenciador para Arribas es que el cliente puede ir dimensionando la infraestructura que contrata basado en los ingresos que va obteniendo por los servicios que están hospedados en ella, sin necesidad de realizar una inversión.

En el ámbito local, Gigas, cuya facturación anual creció por encima del 100% entre 2013 y 2014, y la mensual lo hace a un ritmo de dos dígitos, se encuentra en “conversaciones avanzadas” con cuatro clientes dentro de telecomunicaciones y grandes integradores, que de concretarse se unirían a los 3 mil 500 que ya son sus clientes.

nube en expansión

El sector del cloud hosting en Latinoamérica está registrando un importante crecimiento. La propia Gartner menciona que este negocio generó $238 millones en 2012 y crecerá hasta $1,380 millones en 2016. Es decir, una expansión de casi 480% en cuatro años.

Además, estimaciones de la propia empresa proyectan que para 2016, el volumen de negocio en Panamá será de $25 millones, tres veces más que en 2014.

“A las empresas les ofrecemos más funcionalidad y más capacidad para poder cubrir sus necesidades de infraestructura por menor costo”, subraya Arribas.

Una vez que se establezcan por completo en Panamá, donde ya cuenta con una oficina y este año podría hacerlo también con un data center, el próximo paso en la región será Costa Rica.