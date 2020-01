Tres ‘spa’

DE: BERN HOTELS & RESORTS E IMPORTADORA MADURO Sensory Spa by Clarins abre en tres lugares: Gamboa Rainforest Resort, el Sensory Spa by Clarins InterContinental Playa Bonita & Spa; y el Sensory Spa by Clarins Le Méridien. Dichos spa ofrecen atención personalizada para el cuidado de la piel con respeto al medio ambiente en un entorno relajado y de completa satisfacción personal.