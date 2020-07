Subsidio por maternidad entra en debate

CONTRATOS SUSPENDIDOS

La paralización extendida de actividades en el país por el brote del coronavirus (Covid-19), ha hecho que miles de empresas del sector privado suspendan los contratos laborales de más de 270 mil trabajadores, entre ellos, mujeres embarazadas.

La medida de suspensión de contratos implica que los trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no tienen que pagar el salario ni las cuota obrero patronal de la Caja de Seguro Social (CSS), lo que obstaculiza en muchos casos, que las mujeres logren tener las 12 cuotas continuas que necesitan antes del séptimo mes de embarazo, para obtener el subsidio por maternidad.

“La suspensión de los contratos supone un problema a las trabajadoras que están entrando en estado de gravidez. Al dejar de cotizar las cuotas, la CSS no le brinda la cobertura de la licencia por maternidad”, señala Eduardo Gil, miembro de Convergencia Sindical.

“Entendemos que el tema de la salud está cubierto, pero el tema de la licencia de maternidad, no se puede tramitar”, manifestó.

El fuero maternal para trabajadoras con contratos suspendidos, es justamente uno de los temas incluidos en el proyecto de ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Gabinete, que será presentado ante la Asamblea Nacional el próximo lunes.

Opciones legales

El período de descanso por maternidad en Panamá es de 14 semanas. Unas seis semanas antes de la fecha estimada para el parto y ocho semanas posteriores. Para tramitar el subsidio las mujeres embarazadas deben empezar el proceso en línea un mes antes de que arranque la licencia. Este período se remunera con el 100% del salario regular.

¿Pero qué pasa si las mujeres con contratos suspendidos se les imposibilita tener las 12 cuotas continuas antes del séptimo mes del embarazo? De acuerdo con la ley de la CSS si no están las cuotas completas, entonces no se podría cubrir la licencia y le tocaría al empleador pagarla, sin embargo, en este momento muchos empleadores no tienen los fondos para hacer efectivo ese pago.

Para el abogado laboral, Jorge Federico Lee, lo importante para que la trabajadora pueda tener el subsidio de maternidad durante las 14 semanas que va a estar de licencia, es que se haya aportado el número de cuotas suficientes durante el año precedente al séptimo mes del embarazo.

Explica que algunas empresas han optado diversas fórmulas para proteger a las mujeres embarazadas: “una de ellas es adelantar vacaciones hasta donde se pueda. Todo depende de la posibilidad de la empresa y de lo avanzado que este el embarazo”, dijo.

Sostiene que hay empresas que no solo han pagado las vacaciones acumuladas, también han pagado vacaciones adelantadas de hasta tres años. “Todo depende de las finanzas de cada empresa”, señaló.

En el caso de las empresas que no tienen una posibilidad económica tan alta, propone un acuerdo de modificación de jornada de trabajo y otorgar una licencia con sueldo.

“Lo que se busca es mantener una cotización aunque con un salario menor. En estos caos lo que se requiere es hacer la aportación de las cuotas, ya que la CSS no va a poder dar el subsidio si no hay el número de cuotas requeridas”, señaló.

Definitivamente “a las empresas le conviene hacer la aportación de las cuotas en vez de tener que asumir el pago de las 14 semanas de licencia de maternidad”, recalcó el especialista laboral.

Consulta pública

El próximo lunes, la ministra de Trabajo Doris Zapata, presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establece medidas temporales de protección del empleo, aplicable únicamente en las empresas que cerraron, total o parcialmente sus operaciones, desde el inicio del Estado de Emergencia Nacional.

En los temas abordados en el proyecto se encuentran: fortalecer el fuero de maternidad; la extensión de la suspensión de los contratos hasta el mes de diciembre, definir la segunda y tercera partida del décimo tercer mes del año 2020, entre otros puntos.

Una vez presentada la propuesta y asignada a la Comisión Salud, Trabajo y Desarrollo Social, se iniciará el periodo de consultas públicas, donde los interesados en aportar ideas, podrán emitir sus planteamientos para el debate de los diputados, aseguró el Ministerio de Trabajo en un comunicado.