Canal de Suez adelanta investigación

TRANSPORTE

Las embarcaciones que se mantenían en espera para transitar el canal de Suez, lograron pasar en menos de cinco días, luego que se removiera el portacontenedores Ever Given, que mantuvo bloqueada esa vía acuática que comunica el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, por casi una semana.

La embarcación cargada de contenedores fue movida hacia un lago del canal de Suez, para realizar las investigaciones que permitan determinar las causas que provocaron que quedara atravesada en el canal, por donde pasa cerca del 12% del comercio mundial.

Preliminarmente se dijo que las posibles causas del incidente fueron los fuertes vientos en el lugar, incluso se habló de error humano, pero esto es parte de las averiguaciones que adelantan las autoridades de Suez y otros técnicos especializados.

Panamá, a través de la Dirección de Marina Mercante, participa en las investigaciones como registro de abanderamiento de esta embarcación. El objetivo es conocer la causa real que llevó a la nave a tocar fondo, según ha explicado el director de Marina Mercante, Rafael Cigarruista. El investigador que envió Panamá ya abordó el barco y está recolectando la información, informó Cigarruista.

Afortunadamente la cantidad de buques que estaban en esperan lograron desalojar rápido.

Esto en parte ocurrió porque el canal de Suez no utiliza esclusas, es decir, es un canal a nivel donde las embarcaciones navegan sin interrupción. Hasta un día antes de que se lograra desencallar el Ever Given habían más de 400 buques que estaban en fila esperando. Los barcos se acumularon en las entradas del canal de Suez en ambos sentidos. El diseño de Suez lo convierte en el canal más largo del mundo sin esclusas, que conectan los mares a través de varios niveles y que sirve el comercio entre Asia y Europa, ahorrando el tiempo adicional que tomaría dar la vuelta por África.

El Ever Given es propiedad de una compañía japonesa, operado por un transportista de Taiwán y porta bandera panameña. El barco se dirigía a Róterdam desde la ciudad china de Shezhen, cuando tuvo el percance.

Según datos de la Autoridad del Canal de Suez, durante 2020, por la vía transitaron 19 mil barcos con un tonelaje neto de 1,170 millones, y un incremento de 51 barcos y 38 millones de toneladas más que durante 2019. El paso de contenedores, seguido de los productos de petróleo, son las principales mercancías que transitan por este paso artificial, que opera desde 1869.