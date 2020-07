Tesla se convierte en la marca más valiosa

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

¿Recuerda cuándo la valoración de mercado de Tesla Inc., superó a General Motors Co? Eso fue solo en octubre, aunque no se puede culpar a los inversionistas por pensar que fue hace una eternidad.

La valoración del fabricante de vehículos eléctricos se incrementó más que el valor combinado de las Tres Grandes —GM, Ford Motor Co. y Fiat Chrysler— en solo cinco días hábiles. Tesla ha aumentado su valoración en un promedio de $14,000 millones cada uno de esos días.

Las acciones de Tesla han observado un fuerte repunte este año, recuperándose espectacularmente de una venta masiva relacionada con la pandemia, ayudado recientemente por números de entrega del segundo trimestre que superaron las estimaciones del mercado. La semana pasada, la compañía ganó todos los días aproximadamente el valor neto de Fiat Chrysler Automobiles.