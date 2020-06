Tímida reincorporación de trabajadores al mercado

CONTRATOS SUSPENDIDOS

La reintegración de miles de trabajadores -con contratos suspendidos-, a las empresas del sector privado, ha sido lenta pese a la apertura de varias actividades económicas.

Hasta esta semana, de los 246 mil trabajadores formales suspendidos, solo 12 mil fueron reincorporados a sus actividades (es decir un 5%), de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Los empresarios aseguran que abrir sus puertas luego de estar más de dos meses sin actividad, se ha convertido en un camino rocoso.

“Muchas empresas están empezando sus operaciones a media máquina, debido a que no tienen la liquidez necesaria para arrancar”, manifestó Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Otro factor determinante en la apertura de actividades, son las nuevas medidas de restricción de la movilidad y el hecho de que la desescalada de los bloques 1 y 2, no vino acompañada de un plan de reactivación económica y de apoyo financiero a las empresas, sobre todo para el sector de las pequeñas y medianas empresas, que generan el 40% de los empleos en el país.

“No se puedes tener un país abriendo y cerrando la circulación de las personas. Además es necesario diseñar y revelar un verdadero plan económico para la reactivación, ya que si seguimos así, lo único que vamos a tener es una alta cantidad de empresas cerradas, mucho desempleo y mucha inestabilidad social, señaló Domingo de Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP).

En tanto, el Mitradel, reconoce que la reincoporación de los trabajadores ha sido progresiva, debido a la situación financiera de las empresas. “Hay muchas empresas que siguieron operando, pero a los tres meses de crisis, ya no aguantan tener a toda una planilla completa y han tenido que suspender a 20 empleados un mes y 20 el otro mes, e incluso han optado por reactivar a unos y suspender a otros, debido a la afectación económica” señaló una fuente.

Agrega que la reincoporación de trabajadores a las empresas registrará un mayor ritmo cuando se lleve a cabo la reapertura de los bloques 3 y 4, que contemplan actividades comerciales y de servicio.

Hasta ahora, se desconoce cuándo se abrirá el bloque 3 de actividades que incluye comercio al por menor, ventas de automóviles y servicios profesionales (barberías, salones de belleza y lava autos). Empresarios estiman que esta esta reapertura se llevará a cabo de entre el 15 y 20 de junio próximo.

En tanto, la proyección de contratación para el trimestre de julio a septiembre, es muy débil.

Empleadores no prevén hacer cambios en sus plantillas durante el tercer trimestre de 2020, según revela la encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup. De 620 empleadores sondeados por la consultora estadounidense, un 73% dijo que no espera hacer cambios en su plantillas; 14% prevé disminuirla; 11% no sabe qué decisión va a tomar, mientras un 2% estima una tibia contratación de personal para el período de julio a septiembre.