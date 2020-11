Tocumen revisará modelo ante caída en los ingresos

sector aeroportuario

La huella financiera que dejará la pandemia respiratoria de coronavirus (Covid-19) en las arcas del Aeropuerto Internacional de Tocumen será profunda.

Aunque el movimiento de pasajeros que han utilizado la terminal aérea desde el 12 de octubre, cuando se reactivaron los vuelos comerciales en Panamá, ha superado las expectativas de la administración de Tocumen, la proyección más optimista es que al cierre del año los ingresos estarán 67% por debajo de los 257.4 millones de dólares reportados en 2019.

Con estos números, Tocumen no pagará dividendos al Estado, después de haber entregado en últimos años entre 25 millones de dólares y 50 millones de dólares, lo que sin duda añadirá presión a las finanzas del Gobierno.

Bajo este escenario y con la incertidumbre del rumbo que pueda tomar la pandemia, la administración de Tocumen S.A. está ejecutando un plan a seis meses para realizar proyecciones a largo plazo.

La primera acción fue garantizar los fondos necesarios para que Tocumen siga operando. Es así que la terminal aérea solicitó la aprobación de los bonohabientes para aumentar la capacidad de endeudamiento adicional de 25 millones de dólares a 100 millones de dólares.

El gerente de Tocumen, Raffoul Arab, dijo que el 93% de los tenedores de la deuda, que suma mil 450 millones de dólares, aprobó el movimiento financiero.

Arab señala que la maniobra dará a Tocumen un colchón de seis meses para tener una idea clara del impacto que tendrá la crisis sanitaria en el corto y mediano plazo.

“Probablemente en el futuro veremos la opción de reestructurar las emisiones actuales, pero vamos a medir el comportamiento de la industria hasta abril para tomar una decisión”, comentó Arab.

Concesionarios

La principal terminal aérea del país depende en gran medida de los pagos que recibe de los comercios que ahí operan. Además de los ingresos por uso de espacio (alquiler), Tocumen también obtiene beneficios por las ventas de los concesionarios.

Durante los 8 meses (marzo-octubre) que el aeropuerto estuvo cerrado a raíz de la pandemia, Tocumen congeló los pagos de los concesionarios, lo que afectó el flujo de caja de la terminal aérea.

Como el tráfico de pasajeros y cantidad de vuelos estará por debajo del movimiento regular que registra la terminal aérea, la administración de Tocumen propone que los concesionarios paguen en relación a las estimaciones proyectadas para los próximos seis meses.

Para realizar este cálculo Tocumen se está basando en los cálculos realizados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y las aerolíneas que operan en Panamá por los próximos seis meses.

“No es un número que estamos inventando, y es lo que se espera para los primeros meses de 2021. Después de esto veremos si continuamos con estas medidas de apoyo o realizamos cambios permanentes en los contratos, pero no ha sido fácil aplicar una sola fórmula para todos los negocios, porque a través de los años se han utilizado muchos modelos de concesiones”, dijo Arab.

Desde el 12 de octubre a la fecha se han activado el 94% de los concesionarios, pero con un horario recortado durante las horas que se realiza el movimiento de pasajeros y aeronaves.

De las 20 aerolíneas de pasajeros que operaban en Tocumen hasta el mes de marzo, 13 han restablecido sus rutas aéreas hacia y desde Panamá: Copa Airlines, Air France, Wingo, Iberia, United Airlines, KLM, American Airlines, Delta, Turkish Airlines, Spirit, Aeroregional, Estelar y Avianca.

En los próximos días las aerolíneas venezolanas Laser y Conviasa reiniciarán operaciones con vuelos hacia y desde Panamá, mientras que Air Europa retomará su ruta a Panamá en la temporada navideña con dos vuelos semanales.

Plan maestro

Antes de la pandemia respiratoria, Tocumen tenía definido el plan que seguiría hasta el año 2036. El plan maestro establecido en 2016 definía las inversiones que tenía que realizar el aeropuerto para mantener la competitividad en la región, tomando en cuenta que terminales en Colombia y Perú están detrás de la red de conexiones que ofrece Panamá.

En el plan maestro destaca la construcción de una tercera pista de aterrizaje, una “ciudad aeropuerto”, así como la tercera terminal de pasajeros, entre otros. Ante el parón provocado por el coronavirus, Tocumen revisará la ejecución de estas inversiones y el tiempo en que se efectuarían.

La tercera pista de aterrizaje se presentaba como la más apremiante para las operaciones de Tocumen, tomando en cuenta que las dos que están operativas se construyeron en 1946 y 1972.

Debido al crecimiento que venía reportando Tocumen en el número de pasajeros y aeronaves, se proyectaba que la tercera pista estuviese operativa antes de 2025. El gerente del aeropuerto indica que tendrán que revisar todas las fechas de ejecución de los proyectos, porque deben priorizar el uso de los fondos.

“Hemos perdido un año de ejecución y en los próximos seis meses vamos a actualizar el plan maestro y reprogramar la fechas”, explicó Arab.

Covid-19

Por el momento, Panamá no tiene contemplado realizar pruebas de PCR a los viajeros que salen de su territorio, tal como recomienda la IATA. Arab dijo que es un tema que no se ha homologado entre los países, y señala que otros aeropuertos han comenzado a realizar pruebas a los viajeros de entrada en caso de no contar con un resultado negativo al momento de llegar al país, tal como lo viene haciendo Tocumen desde el 12 de octubre.