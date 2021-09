‘Todo se puede entrenar’ (2)

Apreciado lector, la semana pasada compartí los primeros consejos de Toni Nadal, quien es tío y fue entrenador de Rafael Nadal y que constituyen principios aplicables tanto en la vida personal como en el ámbito profesional.

En su libro “Todo se puede entrenar”, el tío Toni destaca la importancia de simplificar los problemas y hacer más fácil lo difícil, sin tantas metodologías rebuscadas. La flexibilidad es otro aspecto clave, lo cual implica poder hacer ajustes cuando sea necesario, siempre con objetivos claros.

La ilusión y la objetividad no están reñidas pero hay que atender las propias capacidades. La primera condición que se debe dar para mantener una filosofía de mejora continua es saberse no suficientemente bueno. El que se cree muy bueno haciendo algo, aun siéndolo, abandona la lucha por progresar. Podemos tener sueños elevados pero es necesario contemplar nuestras capacidades reales para asegurarnos de no catapultar las facultades necesarias para progresar antes de adquirirlas. Hay que conciliar realismo con ilusión.

Toni sostiene que todo lo que te pasa es responsabilidad tuya”, está directamente relacionado a las decisiones que tomas y también a la actitud y carácter con el que las enfrentas. Es necesario que cada acción de nuestra vida nos ayude a fortalecer el carácter, y para esto la capacidad de aguante es fundamental.

También considera que los sueños comienzan con la responsabilidad. Con la responsabilidad gestionamos lo que depende de nosotros, la persecución de los objetivos que nos hemos marcado. Con la capacidad de aguante, gestionamos lo que no depende de nosotros, es decir, la adversidad. Si nos acostumbramos a que nos resuelvan el mínimo problema, acabaremos siendo incapaces de solventar nada por nosotros mismos. La proliferación excesiva de psicólogos, gurús, coaches, salvadores varios nos ha ido inutilizando en nuestra tarea de ser capaces de superar dificultades por nuestros propios medios.

Rafael Nadal es considerado un deportista de élite, uno de los más caballerosos y humildes, pero para Toni Nadal esto es lo lógico, pues por el simple hecho de ser famoso y exitoso estos valores no deberían cambiar ni sentirse distinto o superior. Lo que hace Rafael es lo que hace cualquier persona con una educación correcta y con una formación mínimamente deseable. Lo que debería sorprendernos es la actitud contraria porque esto sí que debería considerarse una anormalidad.

Este es un libro muy recomendado, porque plantea diversos temas desde una perspectiva muy retadora, distinta a la que el clima de opinión actual nos está llevando. Más que un libro de tenis es un forma de afrontar la vida, basada en altos valores de superación, el respeto hacia los demás, el esfuerzo y el coraje, la responsabilidad, la superación, la ilusión y la actitud ante la adversidad.

¿Quieres alcanzar metas elevadas en tu vida? Aguanta, “juega como si se te fuera la vida, o como si cada partido fuera el último”, así tendrás más oportunidades de victoria.

El autor es consultor en comunicación estratégica.