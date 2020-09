Todo tiene su momento

Valor Razonable

…Y cada cosa su tiempo bajo el cielo: tiempo de nacer, tiempo de morir (Eclesiastés 3, 1-11). Justo cuando pensábamos que el aprendizaje acumulado en licenciaturas y doctorados nos ayudaría a descifrar enigmas existenciales y científicos llega un virus que nos arrodilla para amplificar la potencia de las lecciones que una pandemia puede enseñar. Algunas enseñanzas más simples, otras tanto más complejas, pero todas reveladoras de cómo seguir por ciertos caminos no hacía sentido, mientras algunos senderos estaban apenas por ser explorados por voluntad propia o a la fuerza.

Una de esas máximas de vida cumplió cincuenta años a mediados de septiembre: la doctrina económica de Milton Friedman que en resumen consistía en la creación de valor para empresas en la medida que se cumplieran con las necesidades y expectativas de los accionistas de la mano con el exponencial crecimiento de sus cuentas de ahorros a como diera lugar. Premio Nobel de economía en 1976, Friedman y otras eminencias de la Universidad de Chicago sustentaron de manera innovadora que las fuerzas del libre mercado son más eficientes que la intervención pública a la hora de fomentar un crecimiento económico estable sin crear estrés inflacionario. El último medio siglo ha permitido la generación de riquezas como nunca antes en la historia de la humanidad por lo que es irrefutable que el modelo económico de libre mercado que lleva al crecimiento robusto del producto interno bruto, a la creación de valor en empresas y poca intervención estatal es la llave para el bienestar. ¿O no lo es?

Es arena algo movediza llegar a esta conclusión porque la evidencia cruda muestra otras realidades. Usualmente antes del peregrinaje de la élite económica y política mundial a Davos, Suiza, se publica el informe sobre la desigualdad mundial quizás para estremecer los corazones de quienes toman las grandes decisiones que guían el destino del planeta. La devoción por la creación de riqueza ha llevado al planeta al borde de su propia destrucción porque el valor de la riqueza marina o la forestal se pretendió resumir en un par de líneas en estados financieros de multinacionales o en unas columnas de excel en el presupuesto de las naciones más ricas del planeta. Hago la salvedad que no soy fanático de esas frases impactantes que pretenden algo de morbo sin proponer alternativas como la que reza que “2,153 personas tienen ahora más dinero que las 4,600 millones de personas más pobres del mundo” como si crear riquezas fuera pecado.

La pandemia ha despertado conversaciones duras en el mismo Davos donde se ha discutido la urgente necesidad de un “reseteo” del sistema con un enfoque más humano, con un respeto por los recursos limitados del planeta pero, por encima de todo, que esa devoción por crear riquezas no conduzca a la injusticia social que se traduzca en insostenibles modelos de vida. Tenemos una extraña oportunidad que ha costado luto y dolor en un país de apenas 4 millones de habitantes donde muchos se han dedicado a criticar confinamiento o falta de transparencia en el manejo de fondos producto de deuda desde la comodidad que da el aire acondicionado y un refrigerador con comida desconociendo el hacinamiento, el cierre de negocios o la desesperanza de la plaza de trabajo que ya no está, ni va a estar. El crecimiento del producto interno bruto al cual estábamos acostumbrados desaparece este y seguramente el próximo año. Es el perfecto escenario para cuestionar a Friedman, cuestionarlo todo porque no hay nada descifrado cuando las injusticias prevalecen y los recursos para crear auténtico bienestar son mal administrados. Todo tiene su momento. El momento de cambiar es ahora.

El autor es financista