Trabajadores ganan demanda laboral a casa matriz de Google

SANCIONES

Google prometió no silenciar a los empleados que hablen sobre su salario como parte de un acuerdo que resuelve una de las primeras demandas legales presentadas por un nuevo sindicato que representa a cientos de empleados y trabajadores por contrato del gigante de internet.

“No le diremos que no puede discutir políticas con otros empleados”, dice el aviso al personal, firmado por un abogado de Google y su matriz Alphabet Inc. y publicado en un centro de datos de Google en Carolina del Sur. “No lo sancionaremos por ejercer su derecho a discutir los salarios, las bonificaciones, las horas y las condiciones de trabajo con otros empleados”.

El acuerdo pone fin a una reclamación ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales presentada en febrero por el Sindicato de Trabajadores de Alphabet, que afirmaba que la administración del centro de datos prohibía a los trabajadores hablar sobre su salario y también suspendió a una técnico de datos, Shannon Wait, porque escribió una publicación pro-sindical en Facebook. Wait fue reincorporada a principios de este año, aunque poco después dejó la empresa.

La industria de la tecnología ha eludido en su mayoría los sindicatos, en parte gracias a una reputación de altos salarios y excelentes beneficios, pero recientemente ha sido víctima del descontento.

Los empleados de Amazon.com Inc. han realizado huelgas debido a los riesgos para la seguridad en sus bodegas producto de la Covid-19, y miles de trabajadores en Alabama se afiliaron a sindicatos.

Trabajadores de empresas de la llamada economía gig, o de encargos, como Uber Technologies Inc., se han movilizado para exigir al Gobierno que los trate como empleados de pleno derecho afectos a, por ejemplo, un salario mínimo.

Miembros de la masiva fuerza laboral en la sombra de personal por contrato de Google han cuestionado lo que llaman un trato de segunda clase por parte de la compañía.

El sindicato de trabajadores de Alphabet presentó la reclamación contra las divisiones del proveedor de personal de Google, Adecco Group AG, que empleó a trabajadores como Wait, y también contra Alphabet, al que consideró un “empleador conjunto”, es decir, una empresa con suficiente control sobre un grupo de trabajadores para ser legalmente responsable de su trato.

El acuerdo también exige que las compañías eliminen cualquier referencia a la suspensión de Wait de su archivo.

Google y Adecco, que no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, no admitieron haber cometido irregularidades como parte del acuerdo, y Google no admitió ser un “empleador conjunto” del personal subcontratado.