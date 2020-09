Donald Trump repartiría $300,000 millones a contribuyentes

Apoyo económico

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dijo que el Congreso debería autorizar el envío de cheques a los contribuyentes de los aproximadamente $300,000 millones restantes en un programa de préstamos para una pandemia.

“Tenemos $300,000 millones que no necesitamos aparcados en una cuenta”, dijo Trump en una conferencia de prensa. “Sería muy apropiado entregárselos al pueblo estadounidense, y estoy dispuesto a hacerlo”.

Trump no pudo decir de dónde salieron los $300,000 millones. Un funcionario de la Casa Blanca dijo más tarde que era parte de un fondo de más de $450,000 millones que el Congreso estableció en el Departamento del Tesoro para apoyar los programas de préstamos de emergencia creados por la Reserva Federal (Fed) para combatir las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. No ha habido tanta demanda de los programas pandémicos de emergencia de la Fed, en particular su programa Main Street para pequeñas y medianas empresas.

La Comisión de Supervisión del Congreso, un panel que supervisa las respuestas del Tesoro y la Reserva Federal a la pandemia, informó el mes pasado que los prestamistas habían emitido préstamos usando solo alrededor de $472 millones de los más de $600,000 millones disponibles bajo el programa Main Street.

Aproximadamente la mitad del fondo del Tesoro se ha comprometido a respaldar los programas de la Fed.

“Tenemos $300,000 millones, están ahí, no necesitamos el dinero, no necesitamos nada”, dijo Trump. “Podría dárselo a la gente como un estímulo muy poderoso”.

Agregó que “hay una teoría” de que podría repartir el dinero sin la aprobación del Congreso, pero que le gustaría que los legisladores lo aprobaran.