Uber y Lyft seguirán operando en California

TRANSPORTE

Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. fueron eximidas el jueves en un tribunal de apelaciones de California de verse obligadas a cumplir con una ley estatal que, dicen, cambiaría sus modelos de negocios. Pero el alivio será temporal.

Las compañías planean usar las urnas para reemplazar una ley, ya promulgada, que requiere que Uber y Lyft clasifiquen a sus conductores como empleados, en lugar de contratistas independientes. Ahora, las empresas han propuesto una nueva ley, que se decidirá en 11 semanas, que otorgaría protecciones adicionales a los trabajadores, pero no los convertiría en empleados regulares.

Tanto Uber como Lyft dijeron que suspenderían sus operaciones en California si se veían obligados a cumplir con la ley laboral de California a partir del jueves a la medianoche, fecha límite impuesta por la corte. Pero el jueves, horas antes de que las empresas se retiraran del estado, un juez de la corte de apelaciones les concedió tiempo adicional. El juez instruyó a las empresas a preparar planes detallados para convertir a los conductores en empleados y fijó el 13 de octubre como fecha para escuchar los argumentos. Pero independientemente de lo que decida el juez, los votantes serán los árbitros finales.

El tema se presentará a los californianos en las elecciones de noviembre, quienes decidirán el destino de la medida electoral de las empresas en la Propuesta 22. Uber y Lyft ya han invertido mucho para promover la propuesta, describiéndola como una “tercera vía” superior para clasificar el empleo de los conductores, ofreciendo a los trabajadores nuevos beneficios y protecciones. Los opositores a la Propuesta 22 dicen que la medida es insuficiente porque a los trabajadores todavía se les niega la condición de empleados y los derechos garantizados por la ley estatal.

Hay mucho en juego. Las empresas de transporte privado han argumentado que convertir a los conductores en empleados devastaría su negocio en el estado más poblado del país, y un estudio de Uber muestra que los precios podrían aumentar entre 30% y 120% dependiendo de la región. Y aunque California representa menos de 10% del volumen de viajes privados de Uber y menos de 20% de los viajes de Lyft, los legisladores estatales de todo el país observarán de cerca el resultado de la batalla legal. Si los legisladores de California prevalecen, otras legislaturas podrían hacer lo mismo e imponer requisitos similares.

A medida que se intensifica la campaña para las elecciones de noviembre, la propuesta de votación se ha convertido en un tema político muy controvertido. El jueves, la campaña del presidente Donald Trump emitió una declaración en apoyo a las empresas y denunció el apoyo demócrata a la ley laboral de California.

Los partidarios de la propuesta de las empresas habían recaudado más de $110 millones hasta el 30 de junio, según documentos estatales. En cambio, la campaña para derrotar la Propuesta 22 había recaudado menos de $1 millón.

En un comunicado, un portavoz de Lyft enfatizó que la compañía tenía un largo camino por recorrer para asegurar el derecho a continuar operando como de costumbre en California. “Si bien no tendremos que suspender las operaciones esta noche, debemos seguir luchando por la independencia y los beneficios para los conductores”, dijo el vocero. Uber también celebró la decisión de otorgar una extensión para hacer cumplir la nueva ley, diciendo que la compañía estaba contenta de que “el acceso a estos servicios críticos no se cortará mientras seguimos abogando por la capacidad de los conductores para trabajar con la libertad que desean”.

Los defensores laborales se han opuesto durante mucho tiempo a la forma actual de hacer negocios de Uber y Lyft, argumentando que crea una subclase permanente de trabajadores a los que se les niegan los beneficios laborales tradicionales, como la licencia por enfermedad. “Los ejecutivos adinerados de Uber y Lyft han tenido años para remodelar sus empresas para cumplir con la ley”, dijo Cherri Murphy, conductora y activista de Oakland, California. “En cambio, han optado por violar la ley existente y gastar millones para comprar una ley engañosa que debilita las protecciones laborales y los beneficios”.

Casi 100,000 conductores apoyan la iniciativa de votación, según Yes on 22 - Save App-Based Jobs & Services, una coalición de conductores y otras organizaciones. El grupo, que está financiado por Uber, Lyft y DoorDash Inc., argumenta que la Propuesta 22 brinda beneficios clave al tiempo que preserva la libertad de los conductores, incluida la garantía de ingresos superiores al salario mínimo, la financiación de beneficios de salud para los conductores que trabajan 15 horas a la semana o más, y un seguro contra accidentes para cubrir lesiones y enfermedades en el trabajo.

Sin embargo, algunos conductores dicen que no es suficiente. “Queremos derechos básicos”, dijo John Mejía, conductor de Uber y Lyft desde hace mucho tiempo que dejó de trabajar en marzo debido a problemas de salud relacionados con la pandemia. Mejía dijo que le preocupa que quienes apoyan la propuesta estén tan bien financiados en comparación con los grupos laborales.

En una encuesta del 9 de agosto realizada por Redfield & Wilton Strategies, 41% de los encuestados dijo que votaría “sí” a la Propuesta 22, mientras que 26% dijo que votaría “no” y 34% permanece indeciso.