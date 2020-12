Univisión lanzará servicio de ‘streaming’ para el mercado hispano

INTERNET

Univisión Communications Inc. planea lanzar un nuevo servicio de streaming en el primer semestre del próximo año, una apuesta del nuevo liderazgo a que la cadena en español puede atraer a más espectadores con una mayor presencia en línea.

Se espera que el servicio incluya publicidad y dependa en gran medida de la extensa biblioteca del mexicano Grupo Televisa SAB, inversor de Univisión y proveedor de programación desde hace mucho tiempo, según personas con conocimiento del asunto.

El servicio es una prioridad para el director ejecutivo entrante, Wade Davis, quien cree que el creciente número de servicios de video en línea no atiende al público hispano. Una portavoz de Univisión declinó hacer comentarios.

Univisión no ha decidido un precio, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque el proyecto no ha sido anunciado. Es poco probable que aparezca la temporada actual de programas de televisión para evitar molestar a los distribuidores de televisión por cable que pagan esos derechos, dijo una persona.

Davis, exdirector financiero de Viacom, es parte de un grupo de inversionistas de capital privado que llegó a un acuerdo en febrero para comprar una participación mayoritaria en Univisión. La compañía espera que el acuerdo se cierre en los próximos días.

En 2015, Univisión lanzó un servicio de streaming llamado Univisión Now, que tiene transmisiones en vivo de Univisión y su canal hermano, UniMás, junto con lo más destacado del fútbol, horóscopos, noticias y retransmisiones de telenovelas.