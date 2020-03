Volkswagen AG pierde $2.200 millones

AUTOMOTRIZ

La medida sin precedentes de Volkswagen AG de suspender la producción en ambos lados del Atlántico cuesta a la mayor automotriz del mundo $2,200 millones a la semana, y el líder ejecutivo de la empresa, Herbert Diess, dijo que la medida es fundamental para superar la pandemia de coronavirus.

Las ventas fuera de China están prácticamente paralizadas, mientras que la demanda en el país asiático, el mayor mercado único de VW, se ha recuperado a alrededor del 50% de los niveles previos a la crisis, dijo Diess.

VW puede soportar los cierres de fábricas en Europa y las Américas “durante varias semanas, tal vez meses, pero no indefinidamente”, dijo Diess. La compañía se encuentra en una posición económica sólida, pero no descartó “medidas estructurales” si la crisis se prolonga durante muchos meses, o incluso años en el peor de los casos. El director financiero, Frank Witter, dijo que, tal como están las cosas, VW no necesitará apoyo económico del Gobierno.