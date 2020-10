ZLC crea nueva categoría de arrendamiento en rellenos

REGULACIÓN

La junta directiva de la Zona Libre de Colón (ZLC) aprobó una nueva categoría de arrendamiento de terraje con una tarifa de 20 centésimos por metro cuadrado en área de construcción en mar y manglar para actividades complementarias al comercio internacional.

La nueva tarifa fue aprobada mediante resolución JD 010-2020 del 10 de junio de 2020 publicada en la Gaceta Oficial del pasado 2 de octubre y mediante la cual se modificó la resolución JD-001-2006 del 2 de junio de 2006.

El gerente de la ZLC, Giovanni B. Ferrari, y quien ejerce como secretario de la directiva, dijo que fue necesario crear esta nueva categoría de tarifa porque en el pasado han habido casos en los cuales los empresarios han habilitado tierras con rellenos pero eso no estaba contemplado para reconocerlo como inversión.

“Para compensar se crea una categoría enfocada a las áreas de la zona que requieren algún tipo de relleno y que se le dará una tarifa más conveniente, para en parte, reconocer esa inversión que el Estado no reconoce por la vía tradicional”, explicó Ferrari a este diario.

Se trata de áreas que se den en concesión y en las cuales el empresario deberá cumplir con los estudios de impacto ambiental que exige la ley, además de otros requisitos. Ya existía normativa para reconocer las inversiones en mejorar públicas como calles, alcantarillado y otras en las cuales el Estado no invierte porque no tiene recursos para hacerlo, dijo. En este caso se hacía para los alquileres pero no existía para los rellenos que cuesta mucho tiempo y dinero por la movilización de materiales, precisó.

En la resolución, mediante la cual se creo esta nueva tarifa, se indica que el tema fue ampliamente debatido en la sesión de la junta directiva, que preside el ministro de Comercio, Ramón Martínez, el 10 de junio de 2020 “con la finalidad de incentivar la inversión privada, acorde con la realidad económica que atraviesa la ZLC, como medida de reactivación económica”.

Añadió Ferrari que al final el rol de la ZLC es generar empleos a través de la actividad económica, tal como lo estable la legislación mediante la cual fue creada.

En ese sentido, adelantó que el impacto de esta nueva categoría de arrendamiento será positivo en la ZLC porque se deben atraer nuevas inversiones. Igualmente afirmó que con la resolución no se modificaron las otras tarifas que ya existían.

Como parte de la estrategia frente a la nueva realidad del entorno comercial causada por la pandemia, el gerente de la zona franca dijo que la administración está en busca de nuevos inversionistas para que empresas de Asia o cualquier otro punto, utilicen la ZLC como un punto de distribución para los mercados de la región.

“Ese mismo modelo que ya tiene décadas de estar en uso, ahora por el tema de la pandemia, nuevamente puede tomar mayor vigor a través de una promoción a nivel internacional”, afirmó.

Sobre el comportamiento de la actividad comercial de la ZLC frente a la pandemia, Ferrari indicó que durante los dos últimos meses se ha visto una leve recuperación, pero en el acumulado de enero a agosto el comportamiento fue entre -23% y -28% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Igualmente se organizó la primera rueda de negocios virtuales el pasado 26 de agosto, en la cual se concretaron más de 400 citas o reuniones de negocios.

Se inscribieron 284 empresas, de las cuales 76 fueron vendedores, 3 de compra y venta, y 205 compradores, según el informe de la Dirección de Mercadeo de la zona franca.