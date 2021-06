Horóscopo 28-06-2021

ARIES Se exalta lo místico, lo espiritual en ti como nunca antes. El sol se ubica en tu casa del zodiaco que rige todo lo relacionado con la religión, meditación, conocimientos esotéricos, etc. Disfrutarás ayudando, orientando y haciendo por los demás.

Números de la suerte: 11,23,54.“Atención.”

TAURO Te encuentras de buen ánimo el sol entra en tu primera casa del zodiaco, poniendo encanto, belleza y magia en tu persona. Estarás de suerte en el amor y si te encuentras en busca de pareja, vas a dar con esa persona que iluminará tu existencia de una manera muy especial.

Números de la suerte: 1,11,32.“Sorpresas.”

GÉMINIS Dinero, abundancia, prosperidad es lo que traen para ti los. Si eres positivo y has sabido manejar bien tu dinero, ahora llegó el momento de recoger los frutos de tu cosecha y disfrutar de aquello que por tanto tiempo has estado dejando para después.

Números de la suerte: 12,22,34.“Razonamiento.”

CÁNCER Despiertan tus talentos dormidos y el sol ilumina tu camino para que te inspires y despliegues tus conocimientos por medio de tus intereses intelectuales como podría ser la escritura, la lectura, la música o el arte en cualquiera de sus múltiples facetas. Ya no hay marcha atrás. Vas camino al éxito.

Números de la suerte: 7,15,59.“Conocimiento.”

LEO Estarás más unido y cariñoso con los tuyos y recibirás muestras de afecto que te llevarán a darte cuenta cuán importante eres para ellos. Gustarás de decorar, cambiar y comprar cosas nuevas que aporten color y alegría a tu hogar.

Números de la suerte: 4, 21, 30.“Claridad.”

VIRGO Amores secretos, fantasías, juegos, diversión y mucho más es lo que dictan los astros hoy. Tu vida será ahora como una feria, en que habrá de todo para divertirte y pasarla bien. Niños y personas jóvenes compartirán contigo tu creatividad y buen humor. Gustarás de apostar, no te excedas.

Números de la suerte: 10,26,42.“Celos.”

LIBRA Nuevas oportunidades de trabajo gravitan hacia ti. Jefes o superiores reconocerán tu trabajo y esfuerzo por superarte y dar lo mejor de ti. Tendrás energía de sobra para completar tus proyectos ya que todo problema de salud se supera sin mayor contratiempo.

Números de la suerte: 8,26,53.“Coherencia.”

ESCORPIO La entrada del sol anuncia amor, matrimonio y actividades sociales. Estás en el momento perfecto para decir que sí a tu pareja y si no la tienes date el sí a ti mismo. Ámate, valórate y perdónate. No sigas arrastrando cruces ajenas. No le des permiso a nadie a alterar tu vida.

Números de la suerte: 9,31,56.“Aceptación.”

SAGITARIO El sol transforma todo a tu alrededor. Da comienzo un periodo en tu vida en que nada será como antes. Tus prioridades cambian. Te ocuparás más de ti, buscarás superarte en todos los aspectos de tu vida y tendrás éxito.

Números de la suerte: 13,30,58.“Desarrollo.”

CAPRICORNIO Periodo para soñar con ese viaje a lugares en el extranjero nunca antes visitados por ti. Lánzate a la aventura sin miedo alguno, ya que vas a disfrutar como nunca antes. Se exalta tu espiritualidad y tus deseos de involucrarte en estudios esotéricos ya que todo tema espiritual llamará tu atención.

Números de la suerte: 14,31,52.“Reflexión.”

ACUARIO Reconocen tu excelente labor y obtienes el mérito que te mereces. Tus finanzas se verán afectadas, pero muy positivamente ya que nuevos ingresos serán toda una realidad. Excelente periodo para escalar a una mejor posición en tu trabajo.

Números de la suerte: 5,32,59.“Seguridad.”

PISCIS Tus más íntimos deseos se hacen ahora realidad. Te llega la recompensa a todos los esfuerzos que has hecho antes. El sol ahora te llena de energía, vitalidad y poder. Excelente periodo para comunicarte con tus amistades, Toda actividad en grupo -virtual- promete ser todo un éxito.

Números de la suerte: 16,32,48.“Sinceridad.”