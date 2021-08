Horóscopo 29-08-2021

ARIES Aquello que se relacione con negociaciones o compra y venta de propiedades se enfatiza. Esta vez pensarás las cosas con mucho cuidado y si estudias bien tus opciones el éxito será tuyo. Pon tu mente en aquello que de verdad tiene valor en tu vida, ya sea material, intelectual o espiritual.

Números de la suerte: 10,21,43.“Pies sobre la tierra.”

TAURO Tu relación amorosa se torna ahora más intensa. Es transformación que comienza con lo físico y termina haciendo impacto en tu ser interior. Descubres nuevas actitudes y secretos que viven en ti, pero que no los habías explorados.

Números de la suerte: 14,51,59.“Armonía.”

GÉMINIS Se intensifica la comunicación con amigos, compañeros de trabajo y familiares. Expresarás lo que quieres y lo que sientes con mucha claridad. Tu energía física y mental es fuerte ahora. No llegues a conclusiones ni decisiones definitivas sin antes conocer todas tus opciones.

Números de la suerte: 12,33,51.“Razonamiento.”

CÁNCER Rompe con la rutina, haz algo diferente, interesante y divertido. Necesitas encontrar una nueva alternativa de vida y tu mente está preparada en estos momentos para comenzar una nueva etapa. Comunica tus intensiones a tus seres más cercanos.

Números de la suerte: 11,31,54.“Renovación.”

LEO Sabes lo que quieres y ahora nadie podrá sorprenderte fuera de control o sin prepararte. Evita criticar la labor de tus compañeros. Por otro lado, el querer que todo salga como deseas te puede ocasionar ansiedad. No abandones los cuidados hacia tu salud física.

Números de la suerte: 14,43,58.“Reflexión.”

VIRGO Se impone mejorar tu calidad de vida. Toma en consideración comenzar una clase, y estudiar eso que te ayude a escalar profesionalmente, no importa la clase de trabajo que hagas. Si tienes un negocio considera envolverte más, en darle publicidad y exponer tu producto al mundo.

Números de la suerte: 15, 27, 42.“Armonía.”

LIBRA Ojo con aquellos que prometen cosas maravillosas pero que no dan prueba de lo que dicen o hacen. Una amistad podría terminar por causa de dinero prestado. Comparte tu amor con tu familia. Acércate más a sus vidas, aprende a conocerlos mejor.

Números de la suerte: 5,25,55.“Empeño.”

ESCORPIO Las relaciones de amor en estos momentos serán más de amigos, que de pareja. La pasión se tomará un breve descanso. Ahora es buen momento para compartir con tus amistades y participar de toda actividad en grupo.

Números de la suerte: 1,28,56.“Valores.”

SAGITARIO Hacer buen uso de tu tiempo es la clave para cumplir con todas tus obligaciones. Planifica con anticipación y escribe por orden de prioridades lo que necesitas hacer. Es muy importante reservar, aunque sea una hora para ti, para cuidarte.

Números de la suerte: 25,39,42.“Diálogo.”

CAPRICORNIO Tu temperamento comienza a jugarte malos momentos que no sabes cómo afrontar. Es momento que busques consejos y apoyo en tus seres queridos o un profesional. No te desalientes por los resultados obtenidos en el plano laboral. Sigue con firmeza.

Números de la suerte: 2,31,40.“Ilusión.”

ACUARIO No desperdicies tus energías saltando de un lado para otro o nunca terminarás nada, ni llegarás a tiempo. Hay una fuerte tendencia a viajar aunque no muy lejos. Lo importante es que todo lo que hagas lo disfrutes y no lo arruines por tener mucha prisa.

Números de la suerte: 9,13,44.“Serenidad.”

PISCIS Es tiempo de aclarar problemas y desacuerdos con tu pareja. Necesitas compartir ideas para juntos crear soluciones. Aquellos que tengan duda sobre su relación de pareja, es importante que lo que no te hace feliz, se aleje de tu vida.

Números de la suerte: 11,37,55.“Límites.”