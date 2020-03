Las autoridades que enfrentan la crisis del coronavirus en Panamá están desplegando los recursos necesarios para que distintas unidades hospitalarias puedan realizar las pruebas que detectan el virus. Hasta el momento, esta tarea ha recaído exclusivamente sobre el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud, que realiza una labor titánica, a pesar de que no cuenta con el presupuesto adecuado ni con las instalaciones que nos merecemos. Sus últimos directores han luchado contra la burocracia y el poco importa político para mantener esta institución competente, vigente y funcional. Estamos en el tiempo en que necesitamos que la ciencia entienda el virus y siga trabajando en las mejores formas de prevenirlo, mitigarlo y combatirlo. Tanto el Gorgas, como la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP) conforman los puntales del trabajo científico en Panamá. Sin embargo, lo que el Estado dedica como inversión en la ciencia no alcanza los parámetros mínimos internacionales. No podemos lograr nuestro máximo potencial como país ni estaremos sanos y bien resguardados, si no hay un entendimiento del alcance de estas instituciones y si no se mejoran las condiciones en las que se hace ciencia en Panamá. La presencia del coronavirus evidencia esta necesidad.