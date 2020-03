Todos, panameños y extranjeros, somos la clave para vencer juntos al virus. La solidaridad y la responsabilidad empiezan evitando el contagio. Cada vez que alguien se expone en un parque, haciendo una fila para entrar a la lotería o buscando una excusa para salir de casa, es una puerta más que se le abre al contagio. El mal comportamiento de unos pocos, obliga a apretar las medidas de control sanitario. Parece que hay quienes necesitan de medidas más serias, con castigos severos, para entender que este es un problema grave. Una torpeza, un capricho o una irresponsabilidad puede convertirnos en una carga para el sistema de salud. A todos nos debería servir de ejemplo lo sucedido en Europa, donde países con una cultura similar a la nuestra tienen que lidiar con un panorama dantesco, porque su población no cooperó como debía ser. Allá, como acá, hay personas que pensaban que la pandemia no era con ellas. Craso error que nos está costando a todos. El personal de salud que arriesga su vida y los que sí cumplen no merecen el peligro causado por un puñado de irresponsables, quienes deberían enfrentar castigos por exponernos.