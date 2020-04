Panamá está enfrentando con estratégicas medidas sanitarias la amenaza del Covid-19. A diferencia de otros países de la región, en los que la baja cantidad de contagiados resulta sospechosa, el nuestro ha buscado diagnosticar la mayor cantidad de casos posibles. El cerco sanitario, el toque de queda y ahora la cuarentena total han sido herramientas aplicadas con la finalidad de disminuir los contagios. De no haberse aplicado estas medidas, no hay duda de que nuestra realidad sería mucho peor. Las autoridades sanitarias han sido transparentes acerca de lo que los ciudadanos debemos hacer para evitar el contagio: medidas de aseo personal, distanciamiento social y quedarnos en casa. Sin embargo, todo esto solo será efectivo en la medida en que actuemos con solidaridad y responsabilidad ciudadana. No es casualidad que hayan sido las naciones con estas características las que han logrado escapar del efecto devastador de la pandemia. No se puede jugar vivo con un virus ni hacerle trampas al control sanitario, porque lo que está en riesgo es la vida de todos.