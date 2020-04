Cuando la pandemia esté controlada, la crisis sanitaria no se habrá superado. Una parte de la población sigue sin comprender el riesgo que enfrentamos y la amenaza que ellos representan para sí mismos y para el resto del país. Debemos entender que la recuperación de la normalidad será paulatina y gradual. Los países que nos llevan la delantera en el desafío epidemiológico ya demostraron que no se puede bajar la guardia porque puede haber un rebrote. Esto genera frustración, aumenta la ansiedad, a la vez que crea muchas presiones económicas. No obstante, la decisión de aflojar la cuarentena debe ser tomada en base a la evidencia científica y con los mejores criterios sanitarios, y no por la angustia económica o las peticiones políticas. La primera lección que esta pandemia nos enseña es que la protección de la salud y la vida siempre deben estar por encima de todo. Que esto sea nuestra guía para la reconstrucción del país.