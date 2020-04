El presidente de la República modificó ayer lo comunicado por la ministra de Educación el día anterior, acerca de la suspensión temporal de la educación particular, incluyendo la que se impartía por medio de plataformas digitales. La decisión del Meduca pareció improvisada, una especie de respuesta política a una presión seudopopulista de redes sociales y de un sector minúsculo del propio partido gobernante. Estamos enfrentados al periodo más crítico y sensible que ha vivido el país en 30 años. No es apropiado dar la impresión de que el gobierno está politizando las acciones institucionales frente a la pandemia. El país entero ha venido respaldando al primer mandatario por su candor, su sensibilidad y su capacidad de respuesta frente a los problemas nacionales. Sería una enorme tragedia que la ciudadanía le pierda la confianza a las decisiones presidenciales y que por un mal paso dado en el furor de la batalla, se desplome la credibilidad de la administración. A nadie le conviene que se pierda el respaldo a la buena fe del actuar del gobierno. En ese escenario no hay ganadores.