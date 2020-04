Lo ocurrido ayer entre diputados del PRD es imperdonable. No solo hubo agresión física hacia una mujer, sino que imperó el ‘matonerismo’ en una reunión de asuntos de Estado. El protagonista de esta barbarie es el mismo diputado que ha irrespetado repetidamente a la policía en Colón, vive azuzando huelgas ilegales en los puertos e invitando a rezar en el parlamento. Además, este diputado se pavonea de ser profesor universitario. ¿Qué puede enseñar? El PRD tiene la forma de resolver este problema expulsando al diputado de marras de sus filas y respaldando las correspondientes denuncias ante la Corte Suprema por violencia de género y agresión física. El daño que sufre la gobernabilidad del país en tiempos tan difíciles es inmenso. Si ustedes, señores del PRD, no son capaces de hacer lo correcto, condenarán al país. Si no pueden, apártense de la política.