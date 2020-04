En cuatro días, la Asamblea intentará debatir cambios a su reglamento interno. Miembros de las bancadas mayoritarias esperan atribuirse el derecho a licencias con sueldo por hasta 60 días y crear más comisiones. También intentan arrogarse la facultad de emitir un voto de censura a los ministros de Estado. El artículo 161 de la Constitución ya establece cuáles son las funciones administrativas de los diputados, y ninguna menciona algo semejante. El reglamento interno debe tener trascendencia dentro de los linderos del Legislativo, no ser un sustituto de la ley. Ojalá que esa moción no sea un pretendido mecanismo de chantaje al Ejecutivo. Mientras, la Asamblea nos sigue decepcionando pero a sus miembros esto no les importa. Pareciera que Panamá afronta dos pandemias y no una.