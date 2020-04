La pandemia del coronavirus resultará en un altísimo costo, no solo sanitario, sino económico. El Gobierno ha solicitado miles de millones para hacer frente a la situación y nos costará muchísimo honrar las cuantiosas deudas que hemos contraído como país. Por ello, es inadmisible el derroche de dinero que ciudadanos y medios de comunicación hemos denunciado y que, solo por ello –muchas de ellas a todas luces innecesarias o con groseros sobrecostos–, han sido suspendidas o eliminadas. Señor presidente Laurentino Cortizo: si quiere ser coherente con su discurso de cero tolerancia a la corrupción, tiene que hacer algo más que reprimendas en privado. Mientras esos funcionarios sigan en sus cargos, su credibilidad irá mermando en un momento en el que el país necesita de un liderazgo que no responda a intereses políticos ni privados. Pero, lamentablemente, lo que usted hace con sus manos, sus más cercanos colaboradores no tienen ningún problema en destruirlo a pisotones. Esta es la hora de la verdad: o cumple sus promesas o pasará a la larga lista de gobernantes sin más gloria que un triste legado de corrupción.